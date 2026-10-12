Formula 1 Singapur GP
Singapur GP sonrası iddia: "Hamilton Ferrari’ye olan güvenini kaybetti"
Singapur GP'sinde pit çağrısını reddeden Hamilton'ın bu hamlesi, Ferrari strateji ekibine karşı güveni hakkındaki tartışmaları beraberinde getirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 14:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Singapur Grand Prix'sinde Sanal Güvenlik Aracı periyodunda Ferrari'den gelen pit çağrısına uymayarak pistte kalmayı seçen yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarış sonrasında kararından dolayı takımdan özür dilemiş ve yaşananları acı bir ders olarak nitelemişti. Takım patronu Fred Vasseur ise telsizden yapılan talimatın son derece net olduğunu vurgulamıştı.
Yaşanan strateji krizini Sky Sports F1 yayınında değerlendiren yorumcular Naomi Schiff ve 2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Hamilton'ın bu hamlesi üzerine farklı görüşler ortaya koydu.
Hamilton ile takım arasındaki güven bağının zedelendiğini savunan Naomi Schiff şu ifadeleri kullandı: "Şaşırmadım, bence belirli koşullarda doğru kararları alma konusunda birbirlerine olan güvenlerini bir nevi kaybettiler.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Bugün Lewis'i suçlayabilir miyiz? Evet, belki yanlış kararı verdi. Peki geçen hafta takımı suçlayabilir misiniz? Evet, o zaman da onlar yanlış karar vermişti.”
“Bu yüzden Lewis'in kararları sorgulamasını anlıyorum çünkü takımın her zaman doğru kararı vereceğinden emin değil.”
“Belki de sadece ne pahasına olursa olsun takım arkadaşının önüne geçmek ve bu tarz pistlerde fark yaratabilen pist üstü pozisyonunu elde etmek istedi. Unutmayalım ki stratejileri ayırdıklarında ve Lewis orta lastiklerle erken pite girdiğinde yumuşak lastiklere geçti ama Leclerc onun önünde çıktı.”
“Charles onu yavaşlattığı için Hamilton stintin o bölümünden verim alamadı. Bu yüzden Lewis, bazı durumlarda kontrolü eline alması gerektiğini hissediyor olabilir."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Jenson Button ise durumun bir güven krizinden ziyade yarış içi bir tercih olduğunu belirterek meslektaşına karşı çıktı: "Buna katılmıyorum. Bence sadece yarışla ilgili kendi kararını vermek istedi ve doğrusunun bu olduğunu düşündü.”
“Temel olarak yarışın geri kalanında takım arkadaşının arkasında kalmak istemedi. Şansını denemek istedi ve yumuşak lastikleyken temposunun gelişeceğini biliyordu.”
“Yarışın hemen ardından özür dilemiş olmasını gerçekten takdir ediyorum. Yola devam etmek için en iyi yol buydu."
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- Motorsport.com Ekibi
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