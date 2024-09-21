Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turları akşam saatinde ışıklar altında başladı.

Q1 - Stroll ve Ricciardo elendi, Williamslar Q2'de!

Piste ilk olarak Sauber ve Alpine pilotları çıktı. Onları Ferrari pilotları izledi. Charles Leclerc 1:30.896'lık hızlı turuyla liderliğe yerleşti. Sergio Perez ise attığı tur ile onun 0.7 arkasında ikinciliği aldı.

Ardından McLaren pilotları da hızlı turlarını attılar ve Lando Norris, 1:30.724 ile Leclerc'i geride bırakarak geçici olarak liderliği aldı. Piastri ise ilk denemenin ardından Norris'in 0.244 saniye gerisinde 3. sırayı alabildi.

Mercedes pilotları da sırasıyla hızlı turlarını attılar ve Hamilton, Norris'in 0.6 gerisinde 5. olabilirken, Russell da az farkla 7. sırayı aldı.

Verstappen de hızlı turunu attı ve Norris'in 0.130 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı elde etti. Ancak Leclerc bir hızlı tur daha atarak Norris'in yalnızca 0.062 arkasında ikinciliğe yerleşti ve Verstappen'i üçüncülüğe itti.

İlk bölümün bitimine 6 dakika kala Gasly, Bottas, Zhou, Colapinto ve Stroll elenme bölgesinde yer alıyordu.

Son 2 dakika kala 12 ve 13'üncülüğe kadar gerileyen Hamilton ve Russell derece geliştirdiler ve kendilerini yukarı doğru atmayı başardılar.

Art arda atılan turlarla elenme bölgesindeki pilotlar kendilerini yukarı atmaya çalıştılar. İlk bölümün sonunda Ricciardo, Stroll, Gasly, Bottas ve Zhou elenen isimler oldular.

Q2- Tsunoda ve Hulkenberg Q3'te, Perez elendi!

İkinci bölümde piste ilk çıkanlar Red Bull pilotları oldu. Sergio Perez hızlı tur zamanına ilk başlayan isim oldu ve 1:30.653'lük zamanı kaydetti. Verstappen ise 1:30.371 ile geçici olarak liderliğe yerleşmişti ancak pist dışına çıktığı için turu silindi.

Norris 1:30.007 ile liderliği alırken onu 0.282 saniye geriden Leclerc, 0.320 saniye geriden Piastri takip etti.

Ardından Mercedes pilotları hızlı turlarına başladılar ve Hamilton 1:29.929 ile zirveyi alırken, Russell onun 0.224 arkasında üçüncülüğe yerleşti.

İkinci bölümün bitimine 5 dakika kala ilk hızlı tur zamanı silinen ve elenme bölgesinde kalan Verstappen hızlı turuna başladı. Hollandalı pilot 1:29.680'lik derecesiyle liderliği aldı.

Piastri, son hızlı turuyla Verstapen'in 0.040 önünde ilk sırayı aldı. Bu sırada Perez elenme bölgesine kadar geriledi.

Albon ve Colapinto da kendilerini Q3'e atmayı başaramadılar ve böylece ikinci kısımda iki Williams da elenmiş oldu.

Williams ikilisinin ardından Perez, Magnussen ve Ocon da elenen diğer isimler oldular.

Q3- Sainz kaza yaptı, Norris pole'de!

Üçünü bölümde piste ilk çıkan Oscar Piastri oldu. Onu Verstappen ve Norris takip etti.

Piastri'nin ilk hızlı turu 1:30.037 ile geldi. Tam o sırada Piastri'nin arkasında olan ve çıkış turunu atan Carlos Sainz aracın arkasını kaybederek kendisini bariyerlerde buldu. Seansta derhal kırmızı bayrak çıkarıldı. Verstappen'in Piastri'yi geride bıraktığı tur zamanı kaza anındaki çift sarı bayraklar nedeniyle silindi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz'ın aracı pistten çekilip, kaza yaptığı yerdeki bariyerler onarıldıktan sonra, üçüncü bölümün bitimine 8 dakika kala seans yeniden başladı. Ancak bitime 4 dakika kalıncaya kadar kimse piste çıkmadı.

Üçüncü bölümün bitimine 4 dakika kala Piastri ve Norris sırasıyla piste çıktılar ve diğer pilotlar da yavaş yavaş onları takip etti.

Piastri ilk tur zamanını geliştirerek 1:29.953'le zirveye yerleşse de Norris 1:29.525'le liderliği takım arkadaşından aldı. Seans bitiminde art arda hızlı turlar atıldı ancak Norris'in tur zamanını geçebilen olmadı. Böylece Norris pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

Leclerc'in tur zamanı ise pist dışına çıktığı için silindi ve Ferrari pilotu 9. sırada kaldı.

Verstappen ikinci sırayı alırken, Hamilton ve Russell sırasıyla 3. ve 4. oldular. Piastri, Hulkenberg Alonso, Tsunoda, Leclerc ve Sainz sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Yarış Gridi:

Singapur Grand Prix'si yarışı Pazar günü TSİ 15:00'te başlayacak