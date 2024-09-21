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Sıralama turları raporu
Formula 1 Singapur GP

Singapur GP sıralama turları: Norris pole'de Verstappen ikinci!

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris pole pozisyonunu elde etti. Max Verstappen ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turları akşam saatinde ışıklar altında başladı. 

Q1 - Stroll ve Ricciardo elendi, Williamslar Q2'de!

Piste ilk olarak Sauber ve Alpine pilotları çıktı. Onları Ferrari pilotları izledi. Charles Leclerc 1:30.896'lık hızlı turuyla liderliğe yerleşti. Sergio Perez ise attığı tur ile onun 0.7 arkasında ikinciliği aldı.

Ardından McLaren pilotları da hızlı turlarını attılar ve Lando Norris, 1:30.724 ile Leclerc'i geride bırakarak geçici olarak liderliği aldı. Piastri ise ilk denemenin ardından Norris'in 0.244 saniye gerisinde  3. sırayı alabildi.

Mercedes pilotları da sırasıyla hızlı turlarını attılar ve Hamilton, Norris'in 0.6 gerisinde 5. olabilirken, Russell da az farkla 7. sırayı aldı.

Verstappen de hızlı turunu attı ve Norris'in 0.130 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanı elde etti. Ancak Leclerc bir hızlı tur daha atarak Norris'in yalnızca 0.062 arkasında ikinciliğe yerleşti ve Verstappen'i üçüncülüğe itti.

İlk bölümün bitimine 6 dakika kala Gasly, Bottas, Zhou, Colapinto ve Stroll elenme bölgesinde yer alıyordu.

Son 2 dakika kala 12 ve 13'üncülüğe kadar gerileyen Hamilton ve Russell derece geliştirdiler ve kendilerini yukarı doğru atmayı başardılar.

Art arda atılan turlarla elenme bölgesindeki pilotlar kendilerini yukarı atmaya çalıştılar. İlk bölümün sonunda Ricciardo, Stroll, Gasly, Bottas ve Zhou elenen isimler oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'30.002

   197.595
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.155

1'30.157

 0.155 197.255
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.256

1'30.258

 0.101 197.035
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.391

1'30.393

 0.135 196.740
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8

+0.622

1'30.624

 0.231 196.239
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.668

1'30.670

 0.046 196.139
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.677

1'30.679

 0.009 196.120
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.682

1'30.684

 0.005 196.109
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+0.702

1'30.704

 0.020 196.066
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.714

1'30.716

 0.012 196.040
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.722

1'30.724

 0.008 196.023
12 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.784

1'30.786

 0.062 195.889
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.809

1'30.811

 0.025 195.835
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.827

1'30.829

 0.018 195.796
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.956

1'30.958

 0.129 195.518
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+1.083

1'31.085

 0.127 195.246
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.092

1'31.094

 0.009 195.226
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+1.310

1'31.312

 0.218 194.760
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+1.570

1'31.572

 0.260 194.207
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+2.052

1'32.054

 0.482 193.190
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Q2- Tsunoda ve Hulkenberg Q3'te, Perez elendi!

İkinci bölümde piste ilk çıkanlar Red Bull pilotları oldu. Sergio Perez hızlı tur zamanına ilk başlayan isim oldu ve 1:30.653'lük zamanı kaydetti. Verstappen ise 1:30.371 ile geçici olarak liderliğe yerleşmişti ancak pist dışına çıktığı için turu silindi.

Norris 1:30.007 ile liderliği alırken onu 0.282 saniye geriden Leclerc, 0.320 saniye geriden Piastri takip etti.

Ardından Mercedes pilotları hızlı turlarına başladılar ve Hamilton 1:29.929 ile zirveyi alırken, Russell onun 0.224 arkasında üçüncülüğe yerleşti.

İkinci bölümün bitimine 5 dakika kala ilk hızlı tur zamanı silinen ve elenme bölgesinde kalan Verstappen hızlı turuna başladı. Hollandalı pilot 1:29.680'lik derecesiyle liderliği aldı.

Piastri, son hızlı turuyla Verstapen'in 0.040 önünde ilk sırayı aldı. Bu sırada Perez elenme bölgesine kadar geriledi.

Albon ve Colapinto da kendilerini Q3'e atmayı başaramadılar ve böylece ikinci kısımda iki Williams da elenmiş oldu.

Williams ikilisinin ardından Perez, Magnussen ve Ocon da elenen diğer isimler oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

1'29.640

   198.393
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.040

1'29.680

 0.040 198.305
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.107

1'29.747

 0.067 198.157
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+0.289

1'29.929

 0.182 197.756
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.367

1'30.007

 0.078 197.584
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.468

1'30.108

 0.101 197.363
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.510

1'30.150

 0.042 197.271
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.513

1'30.153

 0.003 197.264
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.649

1'30.289

 0.136 196.967
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.810

1'30.450

 0.161 196.616
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.834

1'30.474

 0.024 196.564
12 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+0.841

1'30.481

 0.007 196.549
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.939

1'30.579

 0.098 196.336
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+1.013

1'30.653

 0.074 196.176
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+1.129

1'30.769

 0.116 195.925
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Q3- Sainz kaza yaptı, Norris pole'de!

Üçünü bölümde piste ilk çıkan Oscar Piastri oldu. Onu Verstappen ve Norris takip etti.

Piastri'nin ilk hızlı turu 1:30.037 ile geldi. Tam o sırada Piastri'nin arkasında olan ve çıkış turunu atan Carlos Sainz aracın arkasını kaybederek kendisini bariyerlerde buldu. Seansta derhal kırmızı bayrak çıkarıldı. Verstappen'in Piastri'yi geride bıraktığı tur zamanı kaza anındaki çift sarı bayraklar nedeniyle silindi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz'ın aracı pistten çekilip, kaza yaptığı yerdeki bariyerler onarıldıktan sonra, üçüncü bölümün bitimine 8 dakika kala seans yeniden başladı. Ancak bitime 4 dakika kalıncaya kadar kimse piste çıkmadı.

Üçüncü bölümün bitimine 4 dakika kala Piastri ve Norris sırasıyla piste çıktılar ve diğer pilotlar da yavaş yavaş onları takip etti.

Piastri ilk tur zamanını geliştirerek 1:29.953'le zirveye yerleşse de Norris 1:29.525'le liderliği takım arkadaşından aldı. Seans bitiminde art arda hızlı turlar atıldı ancak Norris'in tur zamanını geçebilen olmadı. Böylece Norris pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

Leclerc'in tur zamanı ise pist dışına çıktığı için silindi ve Ferrari pilotu 9. sırada kaldı.

Verstappen ikinci sırayı alırken, Hamilton ve Russell sırasıyla 3. ve 4. oldular. Piastri, Hulkenberg Alonso, Tsunoda, Leclerc ve Sainz sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

1'29.525

   198.648
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.203

1'29.728

 0.203 198.199
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+0.316

1'29.841

 0.113 197.949
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.342

1'29.867

 0.026 197.892
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.428

1'29.953

 0.086 197.703
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.590

1'30.115

 0.162 197.347
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.689

1'30.214

 0.099 197.131
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 5

+0.829

1'30.354

 0.140 196.825
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

 

    
10 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 1

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
 
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'29.525

 198.648
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.203

1'29.728

 198.199
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.316

1'29.841

 197.949
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.342

1'29.867

 197.892
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.428

1'29.953

 197.703
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+0.590

1'30.115

 197.347
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.689

1'30.214

 197.131
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+0.829

1'30.354

 196.825
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

 

  
10 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

 

  
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.949

1'30.474

 196.564
12 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes

+0.956

1'30.481

 196.549
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.054

1'30.579

 196.336
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.128

1'30.653

 196.176
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.244

1'30.769

 195.925
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.560

1'31.085

 195.246
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.569

1'31.094

 195.226
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.787

1'31.312

 194.760
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+2.047

1'31.572

 194.207
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.529

1'32.054

 193.190
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Singapur Grand Prix'si yarışı Pazar günü TSİ 15:00'te başlayacak

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