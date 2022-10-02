Resmi: Perez 5 saniye cezası aldı, galibiyeti korudu

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Yarışa ikinci sıradan başlayan Perez, ilk viraja gelmeden önce liderliği ele geçirmişti. Perez, ıslak piste, sanal güvenlik araçlarına ve güvenlik aracına rağmen yerini korumayı başardı.

Özellikle bir ara Charles Leclerc, Perez'i çok zorlasa da Red Bull pilotu yerini korumayı başardı. Ancak yarış içerisinde Perez'in güvenlik aracı periyodunda ihlal nedeniyle inceleme altına alındığı duyuruldu.

Bu duyurudan bir süre sonra ise onunun yarıştan sonra inceleneceği bilgisi ekranlara verildi ve takımlara bildirildi. Yarıştan sonra yayınlanan bültende, Perez'in güvenlik aracı arkasında 10 araç boyu mesafesi kuralına uymadığı için yetkili isimler görüşmeye çağrıldı.

Perez, yarışı Leclerc'in 7.595 sn önünde lider tamamlamıştı.

Yapılan incelemenin ardından Perez'e 5 sn cezasının yanı sıra kınama cezası verildi. Böylece Perez galibiyeti korumayı başardı. Meksikalı sürücü her iki cezayı da 10 araçlık mesafeyi aşmasından dolayı aldı.

Kınama cezası, 10. turdaki ilk güvenlik aracı ihlali için verilirken, hakemler bu olayda hafifletici koşullarda olduğunu ve bundan ötürü kendisine kınama cezası verilmesinin uygun görüldüğünü duyurdu. Bir bakıma ıslak zeminin Perez'i etkilediği kabul edildi.

İkinci olay, 36. turda ikinci güvenlik aracı arkasında meydana geldi ve Perez'e kurallara uymadığı için beş saniyelik bir ceza verildi. Ayrıca iki de ceza puanı aldı.

Böylece Perez, Singapur GP'sini Leclerc'in 2.595 sn önünde kazanmış oldu.