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Formula 1 / Son dakika

Singapur GP organizatörleri yarışın seyircisiz yapılamayacağını söyledi

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Singapur GP organizatörleri yarışın seyircisiz yapılamayacağını söyledi
Ekleyen:
, Editör
20 May 2020 19:29

Singapur GP organizatörleri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada yarışın kapalı kapılar ardında yapılmasının makul olmadığını söyledi, bu durum koronavirüsün etkilediği sezonu daha çok etkileyebilir.

10 yarışın iptal veya erteleme ile karşılaşması sonrasında Formula 1 patronları, sezonun Avusturya'da çifte yarış ile başlamasına karar verdi. Her iki yarış birden kapalı kapılar ardında yapılacak ve diğer yarışların da bu şekilde yapılması planlanıyor. 

Ancak Eylül ayında yapılması planlanan Singapur Grand Prix'sinin yapıldığı konum nedeniyle, yarışı seyircilerden uzak bir şekilde yapmak pek mümkün değil. 

Organizatörler; Formula 1 yönetimi, Singapur hükumeti ve yarışın yapılmasında katkısı olan tüm yetkililer ile görüşme içinde olduklarını ve yarışı düzenlemek için ortada olan farklı imkanları tartıştıklarını söylediler. 

Ancak sözcülerden bir tanesi, Singapur F1 yarışının bir sokak pistinde yapıldığını ve yarışın kapalı kapılar ardında yapılma imkanı olmadığını belirtti. 

Geçen sene yapılan yarışı Ferrari pilotu Sebastian Vettel kazanırken, yarışa üç günde toplam 268.000 izleyici gelmişti, izleyicilerin çoğunluğu ise deniz aşırı ülkelerden gelmişti. 

Geçici altyapı değişikliğine ihtiyaç duyması sebebiyle bu sokak pistinin dönüşümü, organizatörlerin verdiği bilgiye göre 3 ay boyunca devam ediyor. 

Singapur GP sözcüsü şunları söyledi: "Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. En büyük önceliğimiz taraftarlarımızın, çalışanlarımızın, gönüllülerin ve tüm Singapur halkının refahını ve güvenliğini sağlamaktır."

Diğer ülkeler gibi Singapur da pek çok şirketin kapatılması kararını aldı, insanların evde kalmasını önerdi ve virüs salgınını önlemek amacıyla toplu organizasyonları yasakladı.

Güneybatıda bulunan Asya ülkesinde 28.000'den fazla vaka görüntülendi, bu vakalardan çoğu ise kalabalık yatakhanelerde kalan yabancı işçilere aitti. 

Otoritelere göre Haziran'ın ilk günlerinden itibaren tedbirleri gevşetme politikası uygulanmaya başlanacak. 

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Editör Efe Kahya

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