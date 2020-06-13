Singapur GP organizatörleri, yarışın iptal edilmesinin doğru karar olduğuna inanıyor

Dün yapılan açıklamayla birlikte 2020 Singapur GP resmen iptal edildi ve 2008'den bu yana F1'e ev sahipliği yapan Marina Bay, yeni takvimde olmayacak.

Bu durum Singapur halkını ve organizatörleri üzse de, mevcut şartlar göz önüne alındığında kararın doğruluğundan şüphe etmiyorlar.

Yerel yarış pilotu Yu Tan, "Tabii ki herkes çok üzgün çünkü 2008'den beri bu yarış gerçekleşiyor. Ama bu bir eğlence değil. Eğer böyle bir karar insanların güvenliğini arrtıracaksa, onlarla aynı fikirde olmaya hazırız ve şimdi gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

2008'den 2018'e kadar yarışı seyretmeye gelen yabancı taraftar sayısı 490 bini aştı ve yerel ekonomiye katkıları 1.4 milyarı doları buldu.

Singapur Turizm Konseyi Başkanı Ong Ling Lee, "Geride kalan 11 yılda akşam gerçekleştirilen ilk ve tek Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz ve 2021'de yarışın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Konu hakkında konuşan Thomas Ong, "Sanayimiz hakkında konuşursak, gerçekten çok üzgünüz ama bunu anlıyoruz. Bunun bize ne tür bir zarar vereceği hakkında konuşmak için henüz çok erken çünkü yarış yapılsa bile üzerinde çalışmak kolay olmayacaktı. Çünkü büyük bir insan kitlesi arasındaki sosyal mesafeyi korumak imkansız." dedi.

Öte yandan Singapur GP organizatörleri, 2020 biletlerinin kısa süre içerisinde iade edileceğini doğruladı. Bu biletleri 2021'e aktarma konusunda da kolaylık sağlanacak.