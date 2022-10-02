Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen: Basile Davoine Yardımcı Editör: Fabien Gaillard Çeviren: Ezel Tan , Editör Haberi dinle Mercedes Lewis Hamilton 10-7 George Russell 5 Bahreyn 9 (+0,978 Q3) 16 (+0,663 Q1) Suudi Arabistan 6 5 Avustralya 6 (+0,108 Q3) 13 (+0,381 Q2) Emilia Romagna 11 6 Miami 12 (+0,376 Q2) 6 (+0,119 Q3) İspanya 4 8 (+0,448 Q3) Monako 6 7 (+0,212 Q3) Azerbaycan 5 4 Kanada 8 (+0,666 Q3) 5 Büyük Britanya 8 (+0,166 Q3) 10 (+7,720 Q3, kaza) Avusturya 5 4 Fransa 6 (+0,366 Q3) 7 (+0,765 Q3, DRS sorunu) Macaristan 1 7 Belçika 8 (+0,273 Q3) 4 Hollanda 6 (+0,499 Q3) 5 İtalya 6 (+0,018 Q3) 3 Singapur 11 (+1,321 Q2) Red Bull Max Verstappen 13-4 Sergio Pérez 2 Bahreyn 4

(+0,240 Q3) 4 (+0,261 Q3) Suudi Arabistan 1 2 Avustralya 3 (+0,086 Q3) 1 Emilia Romagna 7 (+1,809 Q3) 3 Miami 4 (+0,045 Q3) 2 İspanya 5 (+0,347 Q3) 4 (+0,037 Q3) Monako 3 3 (+0,065 Q3) Azerbaycan 2 1 Kanada 13 (+6,269 Q2, kaza) 2 Büyük Britanya 4 (+0,561 Q3) 1 Avusturya 4 (+0,420 Q3) 2 Fransa 3 (+0,159 Q3) 10 Macaristan 11 (+0,813 Q2) 1 Belçika 3 (+0,797 Q3) 1 Hollanda 5 (+0,735 Q3) 2 İtalya 4 (+0,900 Q3) 8 (+1,961 Q3, yakıtı bitti) Singapur 2 Ferrari Carlos Sainz 4-13 Charles Leclerc 3

(+0,129 Q3) Bahreyn 1



3 (+0,177 Q3) Suudi Arabistan 2 9 (+1,540 Q3) Avustralya 1 10 (Q3'te turu yok, kaza) Emilia Romagna 2 2 (+0,190 Q3) Miami 1 3 (+0,416 Q3) İspanya 1 2 (+0,225 Q3) Monako 1 4 (+0,455 Q3) Azerbaycan 1 3 Kanada 15 (+0,227 Q1) 1 Büyük Britanya 3 (+0,315 Q3) 3 Avusturya 2 (+0,053 Q3) 9 (Q3'te turu yok, motor cezası Fransa 1 (+0,135 Q2) 2 Macaristan 3 (+0,146 Q3) 2 Belçika 4 (+0,256 Q3) 3 (+0,071 Q3) Hollanda 2 3 (+0,268 Q3) İtalya 1 4 (+0,171 Q3) Singapur 1 McLaren Lando Norris 15-2 Daniel Ricciardo 13 Bahreyn 18 (+0,706 Q1) 11 Suudi Arabistan 12 (+0,122 Q2) 4 Avustralya 7 (+0,329 Q3) 3 Emilia Romagna 6 (+0,611 Q3) 8 Miami 14 (+0,676 Q2) 11 (+0,186 Q2) İspanya 9 5 Monako 14 (+0,698 Q2) 11 Azerbaycan 12 (+0,176 Q2) 14 (+0,430 Q1) Kanada 9 6 Büyük Britanya 14 (+2,534 Q2) 15 Avusturya 16 (+0,283 Q1) 5 Fransa 11 (+0,145 Q2) 4 Macaristan 9 (+0,610 Q3) 10 Belçika 11 (+0,164 Q2) 7 Hollanda 18 (+0,525 Q1) 7 İtalya 8 (+0,341 Q3) 6 Singapur 17 (+0,312 Q1) Alpine Fernando Alonso 10-7 Esteban Ocon 8 Bahreyn 11 (+0,161 Q2) 7 (+0,079 Q3) Suudi Arabistan 5 10

(Q3'te turu yok, kaza) Avustralya 8 5 Emilia Romagna 19 (+2,140 Q1) 11 Miami - (Katılmadı) 17 (+0,163 Q1) İspanya 12 7 Monako 10 (+0,800 Q3) 10 Azerbaycan 13 (+0,225 Q2) 2 Kanada 7 (+1,585 Q3) 7 Büyük Britanya 15 (+2,981 Q2, batarya problemi) 9 (+0,377 Q3) Avusturya 6 7 Fransa 12 (+0,417 Q2) 6 (+0,060 Q3) Macaristan 5 6 (+0,188 Q3) Belçika 5 13 (+0,008 Q2) Hollanda 12 10 İtalya 11 (+0,269 Q2) 5 Singapur 18 (+0,977 Q1) AlphaTauri Pierre Gasly 11-6 Yuki Tsunoda 10 Bahreyn 16

(+0,654 Q2) 9 Suudi Arabistan 20 (Q1'de turu yok) 11 Avustralya 13

(+0,262 Q2) 17 (+0,258 Q1) Emilia Romagna 16 7 Miami 9 (+0,242 Q3) 14 (+0,222 Q2) İspanya 13 17 (+0,550 Q1) Monako 11 6 Azerbaycan 8 (+0,211 Q3) 16 Kanada 20 (+2,083 Q1) 11 Büyük Britanya 13 (+0,609 Q2) 11 Avusturya 14 (+0,691 Q2) 16 (+0,045 Q2) Fransa 8 19 (0,287 Q1) Macaristan 16 12 Belçika 19 (+0,509 Q1) 11 (+0,084 Q2) Hollanda 9 9 İtalya 15 (Q2'de turu yok) 7 Singapur 10 (0,772 Q3) Aston Martin Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 17 Bahreyn 19

(+0,255 Q1) 18 (+0,284 Q1) Suudi Arabistan 15 Sebastian Vettel 9-6 Lance Stroll 18 Avustralya 20 (Q1'de turu yok) 9 Emilia Romagna 15 (+8,162 Q2) 13 (+0,218 Q2) Miami 10 16 İspanya 18 (+0,464 Q1) 9 Monako 18 (+0,365 Q1) 9 Azerbaycan 19 (+2,092 Q1, kaza) 17 Kanada 18 (+1,020 Q1) 18 Büyük Britanya 20 (+0,764 Q1) 20 (+0,236 Q1) Avusturya 17 14 Fransa 17 (+0,170 Q1) 18 (+0,068 Q1) Macaristan 14 16 (+0,088 Q1) Belçika 14 19 (+0,823 Q1) Hollanda 10 17 İtalya 18 (+0,112 Q1) 14 (+0,169 Q2) Singapur 12 Williams Nicholas Latifi 2-14 Alex Albon 20 (+0,908 Q1) Bahreyn 14



19 (+1,325 Q1, kaza) Suudi Arabistan 17 19 (+1,237 Q1) Avustralya 16 18 Emilia Romagna - (Q1'de turu yok, fren problemi) 19 (+0,059 Q1) Miami 18 20 (+0,270 Q1) İspanya 19 19 (+0,792 Q1) Monako 16 18 (+0,648 Q1) Azerbaycan 17 19 (+1,613 Q1) Kanada 12 10 Büyük Britanya 16

(+0,080 Q1) 19 (+0,487 Q1) Avusturya 12 20 (+0,371 Q1) Fransa 15 20 (+0,314 Q1) Macaristan 17 17 (+0,729 Q1) Belçika 9 20 (+1,658 Q1) Hollanda 15 20 (+0,547 Q1) Singapur 19 Nicholas Latifi 0-1 Nyck de Vries 16 (+0,020 Q1) İtalya 13 Alfa Romeo Valtteri Bottas 11-6 Zhou Guanyu 6 Bahreyn 15

(+1,826 Q2) 8 Suudi Arabistan 13 (+0,415 Q2) 12 Avustralya 14

(+0,659 Q2) 8 Emilia Romagna 14 (+1,242 Q2) 5 Miami 17 (+0,175 Q1) 7 İspanya 15 (+1,041 Q2) 12 Monako 20 (+2,065 Q1) 15 (+0,654 Q2) Azerbaycan 14 11 (+0,672 Q2) Kanada 10 12 (+1,592 Q2) Büyük Britanya 9 13 Avusturya 18 (+0,459 Q1) 13 Fransa 18 (+0,640 Q1) 8 Macaristan 12 (+0,128 Q2) 20 (+1,688 Q1) Belçika 13 16 (+0,135 Q1) Hollanda 14 12 İtalya 14 (+0,342 Q2) 16 (0,708 Q1) Singapur 15 Haas Mick Schumacher 4-13 Kevin Magnussen 12 (+0,537 Q2) Bahreyn 7 14 (+0,374 Q2, kaza) Suudi Arabistan 10 15 Avustralya 17 (+0,150 Q1) 12 (+1,014 Q2) Emilia Romagna 4 15 Miami 16 (+0,330 Q1) 10 (+0,686 Q3) İspanya 8 15 (+0,160 Q2) Monako 13 20 (+1,132 Q1) Azerbaycan 16 6 (+0.396 Q3) Kanada 5 19 (+0,549 Q1) Büyük Britanya 17 8 (+0,132 Q3) Avusturya 7 19 (+0,945 Q1) Fransa 10 (Q3'te turu yok, motor cezası 15 (+0,477 Q2) Macaristan 13 15 Belçika 18 (+0,215 Q1) 8 Hollanda 17 (+0,300 Q1) 20 (+0,097 Q1) İtalya 19 13 (+0,364 Q2) Singapur 9 paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Verstappen, bütçe sınırı iddiaları karşısında rakiplerinin "çenelerini kapatmasını" istiyor Sonraki haber Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz" paylaşım