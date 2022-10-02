Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
10-7
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3)
|Monako
|
6
|
7
(+0,212 Q3)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Kanada
|
8
(+0,666 Q3)
|
5
|Büyük Britanya
|
8
(+0,166 Q3)
|
10
(+7,720 Q3, kaza)
|Avusturya
|
5
|
4
|Fransa
|
6
(+0,366 Q3)
|
7
(+0,765 Q3, DRS sorunu)
|Macaristan
|
1
|
7
|Belçika
|
8
(+0,273 Q3)
|
4
|Hollanda
|
6
(+0,499 Q3)
|
5
|İtalya
|
6
(+0,018 Q3)
|
3
|Singapur
|
11
(+1,321 Q2)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
13-4
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3)
|Monako
|
3
|
3
(+0,065 Q3)
|Azerbaycan
|
2
|
1
|Kanada
|
13
(+6,269 Q2, kaza)
|
2
|Büyük Britanya
|
4
(+0,561 Q3)
|
1
|Avusturya
|
4
(+0,420 Q3)
|
2
|Fransa
|
3
(+0,159 Q3)
|
10
|Macaristan
|
11
(+0,813 Q2)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,797 Q3)
|
1
|Hollanda
|
5
(+0,735 Q3)
|
2
|İtalya
|
4
(+0,900 Q3)
|
8(+1,961 Q3, yakıtı bitti)
|Singapur
|
2
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
4-13
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3)
|Avustralya
|
1
|
10
(Q3'te turu yok, kaza)
|Emilia Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monako
|
1
|
4
(+0,455 Q3)
|Azerbaycan
|
1
|
3
|Kanada
|
15
(+0,227 Q1)
|
1
|Büyük Britanya
|
3
(+0,315 Q3)
|
3
|Avusturya
|
2
(+0,053 Q3)
|
9
(Q3'te turu yok, motor cezası
|Fransa
|
1
(+0,135 Q2)
|
2
|Macaristan
|
3
(+0,146 Q3)
|
2
|Belçika
|
4
(+0,256 Q3)
|
3
(+0,071 Q3)
|Hollanda
|
2
|
3
(+0,268 Q3)
|İtalya
|
1
|
4
(+0,171 Q3)
|Singapur
|
1
McLaren
|
Lando Norris
|
15-2
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monako
|
14
(+0,698 Q2)
|
11
|Azerbaycan
|
12
(+0,176 Q2)
|
14
(+0,430 Q1)
|Kanada
|
9
|
6
|Büyük Britanya
|
14
(+2,534 Q2)
|
15
|Avusturya
|
16
(+0,283 Q1)
|
5
|Fransa
|
11
(+0,145 Q2)
|
4
|Macaristan
|
9
(+0,610 Q3)
|
10
|Belçika
|
11
(+0,164 Q2)
|
7
|Hollanda
|
18
(+0,525 Q1)
|
7
|İtalya
|
8
(+0,341 Q3)
|
6
|Singapur
|
17
(+0,312 Q1)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
10-7
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
(Katılmadı)
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monako
|
10
(+0,800 Q3)
|
10
|Azerbaycan
|
13
(+0,225 Q2)
|
2
|Kanada
|
7
(+1,585 Q3)
|
7
|Büyük Britanya
|
15
(+2,981 Q2, batarya problemi)
|
9
(+0,377 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Fransa
|
12
(+0,417 Q2)
|
6
(+0,060 Q3)
|Macaristan
|
5
|
6
(+0,188 Q3)
|Belçika
|
5
|
13
(+0,008 Q2)
|Hollanda
|
12
|
10
|İtalya
|
11
(+0,269 Q2)
|
5
|Singapur
|
18
(+0,977 Q1)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
11-6
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Q1'de turu yok)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1)
|Monako
|
11
|
6
|Azerbaycan
|
8
(+0,211 Q3)
|
16
|Kanada
|
20
(+2,083 Q1)
|
11
|Büyük Britanya
|
13
(+0,609 Q2)
|
11
|Avusturya
|
14
(+0,691 Q2)
|
16
(+0,045 Q2)
|Fransa
|
8
|
19
(0,287 Q1)
|Macaristan
|
16
|
12
|Belçika
|
19
(+0,509 Q1)
|
11
(+0,084 Q2)
|Hollanda
|
9
|
9
|İtalya
|
15
(Q2'de turu yok)
|
7
|Singapur
|
10
(0,772 Q3)
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
9-6
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1'de turu yok)
|9
|Emilia Romagna
|
15
(+8,162 Q2)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monako
|
18
(+0,365 Q1)
|
9
|Azerbaycan
|
19
(+2,092 Q1, kaza)
|
17
|Kanada
|
18
(+1,020 Q1)
|
18
|Büyük Britanya
|
20
(+0,764 Q1)
|
20
(+0,236 Q1)
|Avusturya
|
17
|
14
|Fransa
|
17
(+0,170 Q1)
|
18
(+0,068 Q1)
|Macaristan
|
14
|
16
(+0,088 Q1)
|Belçika
|
14
|
19
(+0,823 Q1)
|Hollanda
|
10
|
17
|İtalya
|
18
(+0,112 Q1)
|
14
(+0,169 Q2)
|Singapur
|
12
Williams
|
Nicholas Latifi
|
2-14
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia Romagna
|
-
(Q1'de turu yok, fren problemi)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monako
|
16
|
18
(+0,648 Q1)
|Azerbaycan
|
17
|
19
(+1,613 Q1)
|Kanada
|
12
|
10
|Büyük Britanya
|
16
|
19
(+0,487 Q1)
|Avusturya
|
12
|
20
(+0,371 Q1)
|Fransa
|
15
|
20
(+0,314 Q1)
|Macaristan
|
17
|
17
(+0,729 Q1)
|Belçika
|
9
|
20
(+1,658 Q1)
|Hollanda
|
15
|
20
(+0,547 Q1)
|Singapur
|
19
|
Nicholas Latifi
|
0-1
|
Nyck de Vries
|
16
(+0,020 Q1)
|İtalya
|
13
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
11-6
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia Romagna
|
14
(+1,242 Q2)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monako
|
20
(+2,065 Q1)
|
15
(+0,654 Q2)
|Azerbaycan
|
14
|
11
(+0,672 Q2)
|Kanada
|
10
|
12
(+1,592 Q2)
|Büyük Britanya
|
9
|
13
|Avusturya
|
18
(+0,459 Q1)
|
13
|Fransa
|
18
(+0,640 Q1)
|
8
|Macaristan
|
12
(+0,128 Q2)
|
20
(+1,688 Q1)
|Belçika
|
13
|
16
(+0,135 Q1)
|Hollanda
|
14
|
12
|İtalya
|
14
(+0,342 Q2)
|
16
(0,708 Q1)
|Singapur
|
15
Haas
|
Mick Schumacher
|
4-13
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monako
|
13
|
20
(+1,132 Q1)
|Azerbaycan
|
16
|
6
(+0.396 Q3)
|Kanada
|
5
|
19
(+0,549 Q1)
|Büyük Britanya
|
17
|
8
(+0,132 Q3)
|Avusturya
|
7
|
19
(+0,945 Q1)
|Fransa
|
10
(Q3'te turu yok, motor cezası
|
15
(+0,477 Q2)
|Macaristan
|
13
|
15
|Belçika
|
18
(+0,215 Q1)
|
8
|Hollanda
|
17
(+0,300 Q1)
|
20
(+0,097 Q1)
|İtalya
|
19
|
13
(+0,364 Q2)
|Singapur
|
9
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