Singapur GP öncesi sağanak yağmur başladı

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Hafta boyunca Singapur'da sağanak yağmurun etkili olması beklense de, bugün için tahminler yarışın kuru zeminde geçeceğini işaret etmişti.

Fakat yarıştan kısa bir süre önce pistin üzerini bulutlar kapladı ve hava iyice karardı.

Sonrasında şimşekler çakmaya başladı ve gök gürlemesiyle şiddetli yağmur başladı. Tahmine göre bu yağmur bir süre daha devam edecek ve yarışın başlamasına yaklaşık 40 dakika kala sona erecek.

Görünüşe göre ıslak zeminde başlayan fakat sonrasında sürücülerin kuru zemin lastiklerine geçtiği bir yarış olacak.