Singapur GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarında büyük oranda yağmur lastikleri kullanıldığı için sürücülerin elinde çok sayıda yeni hamur var.

Red Bull ve Ferrari pilotlarının yanı sıra Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın elinde 1 set sert, 2 set orta ve 3 set yumuşa hamur bulunuyor.

Lando Norris ve Fernando Alonso'nun elinde ise tıpkı AlphaTauri ve Aston Martin pilotlarında olduğu gibi 1 set sert, 1 set orta ve 4 set yumuşak hamur var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin tahminlerine göre yarış için en hızlı strateji tek pit stop olacak. Bunun için pilotların yarışa orta hamurla başlamaları ve 22 ila 28. turlar arasında sert hamura geçerek finiş görmeleri gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 18 ila 24. turla arasında pite gelerek sert lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop stratejisi ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Bunun için önerilen strateji, yarışa yumuşak lastikle başlayıp 14 ila 20. turlar arasında sert hamura geçmek ve 36 ila 44. turlar arasında orta hamura geçerek finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - 3 - 63. G Russell Mercedes 1 - 2 - 4 - 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 - 3 - 11. S. Perez Red Bull 1 - 2 - 3 - 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - 3 - 55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - 3 - 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 5 - 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 4 - 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - 4 - 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 5 - 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - 4 - 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 4 - 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 4 1 5. S. Vettel Aston Martin 1 - 1 - 4 1 23. A. Albon Williams 2 - 1 - 4 - 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 4 - 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 1 - 5 - 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 1 - 4 1 20. K. Magnussen Haas 1 - 1 - 4 - 47. M. Schumacher Haas 1 - 1 - 5 -