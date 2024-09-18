Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1, bu hafta sonu Singapur'a konuk oluyor.

Formula 1'de düzenlenen ilk akşam yarışı olma özelliğini taşıyan Singapur Grand Prix'sine muhteşem atmosferiyle Marina Bay Sokak Pisti ev sahipliği yapıyor. 4,940 km uzunluğunda olan Marina Bay pistinde koşulacak olan Singapur Grand Prix'si yarışı 62 tur sürecek.

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Formula 1 takviminin heyecanla beklenen yarışlarından biri olan ve akşam ışıkların altında görsel bir şölene sahne olacak Singapur Grand Prix'si yarışı şampiyonanın gidişatı bakımından kritik önem taşıyabilir.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı

20 Eylül Cuma

1. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) 2. Antrenman Seansı: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



21 Eylül Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe ) Sıralama Turları: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



22 Eylül Pazar

Yarış: 15:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.