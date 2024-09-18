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Formula 1 Singapur GP

Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı bu hafta sonu (20-22 Eylül) Singapur'daki Marina Bay pistinde koşulacak. Peki, Singapur GP ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
A scenic view of the Singapore skyline at night and the Marina Bay Formula 1 street circuit

A scenic view of the Singapore skyline at night and the Marina Bay Formula 1 street circuit

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1, bu hafta sonu Singapur'a konuk oluyor.

Formula 1'de düzenlenen ilk akşam yarışı olma özelliğini taşıyan Singapur Grand Prix'sine muhteşem atmosferiyle Marina Bay Sokak Pisti ev sahipliği yapıyor. 4,940 km uzunluğunda olan Marina Bay pistinde koşulacak olan Singapur Grand Prix'si yarışı 62 tur sürecek.

Aerial view of the Singapore GP racetrack

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Formula 1 takviminin heyecanla beklenen yarışlarından biri olan ve akşam ışıkların altında görsel bir şölene sahne olacak Singapur Grand Prix'si yarışı şampiyonanın gidişatı bakımından kritik önem taşıyabilir.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı

20 Eylül Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV /  beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • 2. Antrenman Seansı: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )


21 Eylül Cumartesi

  • 3. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Sıralama Turları: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )


22 Eylül Pazar

  • Yarış: 15:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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