Singapur GP: Leclerc üst üste 2. kez pole'de, Verstappen sekizinci!

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Formula 1, 2019'dan bu yana ilk kez Singapur'a döndü ve F1 padoğunu zorlayıcı koşullar karşıladı. Sürekli olarak değişen koşulların pilotları zorladığı bu çetrefilli seansta pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Sergio Perez sadece 0.022 saniye geride ikinci en hızlı zamanı kaydederken, Lewis Hamilton yarın 3. sıradan start alacak.

Son turunda deposunda yeteri kadar yakıt kalmadığı için diskalifiye olmamak adına pite gelen Max Verstappen ise yarın 8. cepten kalkacak.

Singapur GP; yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Yarış gridi:

Top three Qualifiers Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Üçüncü bölüm-Q3: Leclerc pole'de, Verstappen sekizinci!

Son bölümün ilk saniyelerinde, Tsunoda ve Magnussen hariç herkes yumuşak lastiklerle piste çıktı. İlk denemelerin ardından sıralama şu şekildeydi: Hamilton, Tsunoda (geçiş lastiği), Leclerc, Verstappen, Norris, Alonso, Sainz, Gasly, Perez, Magnussen (geçiş lastiği).

İkinci denemelerin ardından da Hamilton 1:51.019 ile liderdi, Leclerc ise 0.862 saniye geride onun en yakın takipçisiydi. Alonso ise üçüncüydü. Verstappen turunu tamamlamasının ardından 0.376 sn geride ikinciliğe yerleşti.

Pist sürekli olarak kuruyordu ve pilotlar turlamaya devam ettiler. Son 2 dakikaya girdiğimizde artık son denemeleri görmeye başladık. Pist hızlıca kuruyordu ve bu son denemeler çok önemliydi.

İlk olarak Alonso gelip zirveye çıktı, ardından Leclerc turunu tamamladı ve ilk sıraya yerleşti. Verstappen iki mor sektör derecesiyle geldiği turunu son sektörde bıraktı. Sonrasında herkes son zaman turlarına başladı.

Son turların ardından Leclerc, 1:49.412 ile ilk sıradaydı. Perez ise onun 0.022 saniye gerisinde ikinciydi. Verstappen, orta sektörde neredeyse 1 saniye daha hızlı bir şekilde geliyordu ki takım, ondan turu bırakmasını istedi ve onu garaja çağırdı.

Verstappen, belki de pole pozisyonunu alabilecekken takımının onu pite çağırmasının ardından garaja geldi. Verstappen'in aracında yeterli yakıt kalmamıştı ve takımı diskalifiye olmamak için onu pite çağırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Böylelikle pole pozisyonu Leclerc'e gitmiş oldu, Perez ise 0.022 geride ikinci sırayı aldı. Hamilton ise 0.054 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

Takım arkadaşının 0.154 saniye gerisinde kalan Carlos Sainz, yarın dördüncü sıradan start alacak. Alonso ise Sainz'ın arkasında 5. en hızlı zamanı kaydetti.

Norris, McLaren'ın Alpine'e kıyasla yavaş gözüktüğü bu pistte 6. olarak takımını mücadelenin içinde tuttu. Gasly ise yedinci sırayı aldı.

Belki de pole pozisyonunu alabileceği iki turu yeterli yakıt kalmadığı için bırakan Verstappen ise sekizinci sırayla yetindi. Magnussen ile Tsunoda ise ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İkinci bölüm-Q2: Leclerc lider, Russell elendi

Pilotlar bu seansa da yeşil logolu geçiş lastikleri ile çıktılar ama Leclerc, radyodan pistin ilk bölüme kıyasla büyük oranda kuruduğunu belirtti.

İlk turların ardından Leclerc, 1:52.343 ile ilk sıradaydı. Verstappen ise onun 0.380 sn gerisinde ikinciydi. Onları Perez, Sainz, Hamilton, Norris, Alonso ve Stroll takip ettiler. Russell ise ilk turunda hata yapmasının ardından ilk 10'un dışındaydı.

Seansın orta noktasına geldiğimizde, Leclerc kuru zemin lastiklerini takarak deneme yapmak istedi ancak takım buna olumlu yanıt vermedi ve Monakolu sürücü geçiş lastikleriyle turlamaya devam etti.

Aston Martin pilotları ise yumuşak lastiğe geçtiler ancak yumuşak lastikler, bu noktada geçiş lastiklerine kıyasla daha yavaştı ve Aston Martin pilotları derecelerini geliştiremediler.

Seansın sonuna kadar Leclerc'in 1:52.343'lük derecesini geçebilen olmadı ve Ferrari pilotu ikinci bölümü ilk sırada tamamladı. Hamilton ise 0.348 saniye geride ikinci sırayı aldı. Verstappen ve Perez 3 ve 4. oldular.

Seansında sonunda sıfır set lastiklerle piste çıkan Alonso ise mor orta sektör derecesi kaydetmesinin ardından son sektörde zaman kaybetti ve 5. sırayı aldı. Gasly, Tsunoda, Norris ve Magnussen ise ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kalmayı başardılar.

George Russell, Magnussen'in 0.006 saniye arkasında elenen ilk isim oldu. Tek turda lastiklerinden maksimumu almakta zorlanan Russell, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Yumuşak lastiklerle piste çıkan Aston Martin pilotlarından Lance Stroll 12. olurken; diğer Aston Martin pilotu Sebastian Vettel iki kez pistten taştı ve 14. olarak elendi.

Mick Schumacher ise 13. sırayı aldı ve iki Aston Martin pilotunun arasına yerleşti. Yumuşak lastiklerle piste çıkan bir diğer isim olan Guanyu Zhou ise yarın takım arkadaşının hemen önünden, 15. sıradan start alacak.

Seans sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Birinci bölüm- Q1: Verstappen en hızlısı, Hamilton ikinci

Zorlu cadde pisti, 3. antrenman seansına kıyasla büyük oranda kurumuştu ancak asfalt, hâlâ kuru zemin lastikleri için fazla ıslaktı. Bu noktada pilotlar, yeşil logolu geçiş lastikleri ile piste çıktılar ve seans boyunca kuru zemin lastiğine geçen olmadı.

Red Bull ve Alfa Romeo pilotları hariç herkes, 18 dakikalık seansın ilk dakikalarında piste çıktılar. Bu esnada Mercedes pilotları ilk turlarını tamamladılar ve Hamilton, 1:56.937 ile liderdi. Russell ise takım arkadaşının 1 saniye arkasında ikinciydi. Onları Ocon, Sainz, Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly takip etti.

Sonrasında Leclerc geldi ve 1:55.054 ile zirveye yükseldi, Russell da derecesini geliştirerek ikinci sıraya çıktı.

Mick Schumacher, son sektörde pist dışına taştı ve Max Verstappen, Schumacher'in çıkardığı sarı bayraklara takılarak temsili bir tur atamadı. Ardından Leclerc, 14. virajda kaçış alanına girdi.

Verstappen, ikinci turunda bu sefer temiz bir tur atabildi ve 1:54.395 ile en hızlı zamanı kaydetti. Bitime 8 dakika kala Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Perez, Norris, Stroll ilk 8'i vardı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak seansın son dakikalarında sıralamalar yeniden değişti. Sıfır bir setle piste çıkan Hamilton 1:53.161 ile ilk sıraya yükseldi. Verstappen de sıfır set geçiş lastiğiyle piste çıktı ve 1:53.075 ile bu seansın en hızlı ismi oldu. Onu Hamilton, Leclerc, Perez, Sainz ve Russell takip etti.

Kevin Magnussen 7. sırayı alarak etkilerken; Guanyu Zhou 10. olarak Alfa Romeo'yu ikinci bölüme taşıdı.

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas 16. olarak elenen ilk isim olurken; tüm seans boyunca aynı lastiklerle turlayan ve yeni lastiğe geçmeyen Daniel Ricciardo ise 17. sırayı aldı.

Son zaman turunda fren sorunu yaşayan Esteban Ocon, hayal kırıklığı yaşadı ve sadece 18. olabildi. Son iki sırayı ise Williams pilotları paylaştılar.

Seans sonucu:

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images