Singapur GP için yağmur tahminleri var

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Hafta başında yapılan tahminler, Singapur GP hafta sonunun üç gününde de yağmurun etkili olacağını gösteriyordu ancak bugün itibariyle cuma günü yağmur ihtimali pek kalmadı.

Özellikle F1 antrenman seanslarının yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %5 civarında olacak.

Sıcaklık 31 derece olurken, nem %72'ye kadar çıkacak. Cumartesi günü öğle saatlerinde yağmurun etkisini göstermesi ve 3. antrenman seansından birkaç saat önce durması bekleniyor.

3. antrenman seansı için yağmur ihtimali %15 seviyelerinde olurken, sıralama turları için bu oran %20'nin altına inecek.

Pazar günü içinse %50'lik bir yağmur ihtimali mevcut. Özellikle yarışın sonuna doğru bu oran %60 seviyesine çıkacak.

Cumartesi günü hava 30, pazar günü 29 derece olacak. İki günde de nem %75'in üzerine çıkacak.