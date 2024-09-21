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Antrenman raporu
Formula 1 Singapur GP

Singapur GP 3. antrenman seansı: Norris lider, Russell ikinci

2024 Singapur Grand Prix'si 3. antrenman seansında Lando Norris lider tamamlarken, George Russell ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2024 Singapur Grand Prix'si 3. antrenman seansı parçalı bulutlu hava koşullarında başladı. Seanstan önce yağmur yağdığı için pist üzerinde yol tutuşu azdı.

Aston Martin pilotları piste ilk çıkanlar oldu ancak yalnızca keşif turu atabildiler. Pist üzerindeki kertenkele nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı ve pist temizlendi. Seansta yaklaşık 12 dakika geride kalırken kırmızı bayrak sona erdi ve seans yeniden başladı.

Piste çıkan pilotlar genellikle orta hamur lastikleri tercih ettiler. Sauber pilotları ise yumuşak hamuru seçti.

İlk turların ardından Verstappen, Norris, Hulkenberg, Piastri ve Russell ilk 5'i oluşturdular.

Antrenman seansının orta noktasına gelindiğinde Leclerc, 1:31.525'lik derecesiyle zirvedeyken, onu sırasıyla Verstappen, Norris, Hamilton ve Russell takip etti.

Seansta son 20 dakikaya yaklaşılırken Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris ve Hamilton sırasıyla ilk 5'i oluşturdular. Bu noktada pilotlar yumuşak hamur lastiklere geçmeye ve sıralama turlarına yönelik tur atmaya başladılar.

Yumuşak hamurla ilk tur derecesi Russell'dan 1:30.125 ile geldi ve İngiliz pilot bu derecesiyle zirveye yerleşti. Onu 0.306 saniye geriden Piastri ve 0.739 saniye geriden Hamilton takip etti.

Verstappen ise yumuşak hamur lastiklerle attığı turla Russell'ın 0.415 saniye arkasında üçüncülüğe yerleşti.

Ardından Norris 1:29.646'lık derecesiyle zirveyi Russell'dan aldı.

Seansın sonunda Norris'in bu derecesini geçebilen olmadı böylece Lando Norris seansı lider tamamladı.

Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, Albon, Colapinto ve Alonso sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Singapur Grand Prix'si sıralama turları TSİ 16.00'da başlayacak

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 16

1'29.646

   198.380
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

+0.479

1'30.125

 0.479 197.325
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.785

1'30.431

 0.306 196.658
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.894

1'30.540

 0.109 196.421
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.913

1'30.559

 0.019 196.380
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20

+1.161

1'30.807

 0.248 195.843
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 19

+1.218

1'30.864

 0.057 195.721
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+1.303

1'30.949

 0.085 195.538
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 15

+1.343

1'30.989

 0.040 195.452
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 23

+1.436

1'31.082

 0.093 195.252
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 16

+1.468

1'31.114

 0.032 195.184
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 14

+1.541

1'31.187

 0.073 195.027
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 14

+1.619

1'31.265

 0.078 194.861
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22

+1.721

1'31.367

 0.102 194.643
15 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 15

+1.794

1'31.440

 0.073 194.488
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 20

+1.913

1'31.559

 0.119 194.235
17 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 17

+1.915

1'31.561

 0.002 194.231
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 24

+2.073

1'31.719

 0.158 193.896
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 17

+2.452

1'32.098

 0.379 193.098
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 19

+3.006

1'32.652

 0.554 191.944
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