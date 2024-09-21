Singapur GP 3. antrenman seansı: Norris lider, Russell ikinci
2024 Singapur Grand Prix'si 3. antrenman seansında Lando Norris lider tamamlarken, George Russell ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2024 Singapur Grand Prix'si 3. antrenman seansı parçalı bulutlu hava koşullarında başladı. Seanstan önce yağmur yağdığı için pist üzerinde yol tutuşu azdı.
Aston Martin pilotları piste ilk çıkanlar oldu ancak yalnızca keşif turu atabildiler. Pist üzerindeki kertenkele nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı ve pist temizlendi. Seansta yaklaşık 12 dakika geride kalırken kırmızı bayrak sona erdi ve seans yeniden başladı.
Piste çıkan pilotlar genellikle orta hamur lastikleri tercih ettiler. Sauber pilotları ise yumuşak hamuru seçti.
İlk turların ardından Verstappen, Norris, Hulkenberg, Piastri ve Russell ilk 5'i oluşturdular.
Antrenman seansının orta noktasına gelindiğinde Leclerc, 1:31.525'lik derecesiyle zirvedeyken, onu sırasıyla Verstappen, Norris, Hamilton ve Russell takip etti.
Seansta son 20 dakikaya yaklaşılırken Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris ve Hamilton sırasıyla ilk 5'i oluşturdular. Bu noktada pilotlar yumuşak hamur lastiklere geçmeye ve sıralama turlarına yönelik tur atmaya başladılar.
Yumuşak hamurla ilk tur derecesi Russell'dan 1:30.125 ile geldi ve İngiliz pilot bu derecesiyle zirveye yerleşti. Onu 0.306 saniye geriden Piastri ve 0.739 saniye geriden Hamilton takip etti.
Verstappen ise yumuşak hamur lastiklerle attığı turla Russell'ın 0.415 saniye arkasında üçüncülüğe yerleşti.
Ardından Norris 1:29.646'lık derecesiyle zirveyi Russell'dan aldı.
Seansın sonunda Norris'in bu derecesini geçebilen olmadı böylece Lando Norris seansı lider tamamladı.
Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, Albon, Colapinto ve Alonso sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.
Singapur Grand Prix'si sıralama turları TSİ 16.00'da başlayacak
Seans Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'29.646
|198.380
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|19
|
+0.479
1'30.125
|0.479
|197.325
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.785
1'30.431
|0.306
|196.658
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.894
1'30.540
|0.109
|196.421
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.913
1'30.559
|0.019
|196.380
|6
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+1.161
1'30.807
|0.248
|195.843
|7
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|19
|
+1.218
1'30.864
|0.057
|195.721
|8
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.303
1'30.949
|0.085
|195.538
|9
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.343
1'30.989
|0.040
|195.452
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|
+1.436
1'31.082
|0.093
|195.252
|11
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.468
1'31.114
|0.032
|195.184
|12
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|14
|
+1.541
1'31.187
|0.073
|195.027
|13
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|14
|
+1.619
1'31.265
|0.078
|194.861
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|22
|
+1.721
1'31.367
|0.102
|194.643
|15
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.794
1'31.440
|0.073
|194.488
|16
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|20
|
+1.913
1'31.559
|0.119
|194.235
|17
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.915
1'31.561
|0.002
|194.231
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+2.073
1'31.719
|0.158
|193.896
|19
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|17
|
+2.452
1'32.098
|0.379
|193.098
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|19
|
+3.006
1'32.652
|0.554
|191.944
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