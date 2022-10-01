Singapur GP 3. antrenman: Islak zeminde Leclerc lider!
2022 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.
Singapur'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru etkisini yitirse de, 3. antrenman seansının başlangıcından kısa bir süre önce tekrar başladı.
Zorlu pistin tamamı yağmurla kaplandığı için pist üstünde çalışmalar vardı ve pit yolu kapandığı için ilk yarım saatte kimse piste çıkmadı.
Sonrasında yağmur durdu ve sürücüler piste çıkarak ilk turlarını kaydetmeye başladılar. Başlangıçta mavi logolu yağmur lastikleri, sonrasında ise yeşil logolu geçiş lastiklerine geçtiler.
Seans içerisinde kaza yapan herhangi bir isim yoktu ancak Nicholas Latifi iki kez kaçış alanına girdi ve aracını bir yere çarpmadan yola devam etti. Pierre Gasly ve George Russell da seansın sonunda kaçış alanına girdiler.
İlk başta dereceler 2:09 civarındaydı, ancak pist kısa süre içinde hızlandı ve Max Verstappen 2:03.272 yaparak en hızlı turu epey geliştirdi.
Hollandalı sürücü, yalnızca bir tur sonra 2:02.098 yaparken, son 10 dakikalık bölümde dereceler 2:00'ın altına inmeye başladı.
Charles Leclerc bu süreçte 1:58.899'la en iyi dereceyi eline geçirirken, bitime iki dakika kala 1:57.785 yapıp, yerini iyice pekiştirdi.
Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Leclerc, zorlu şartlarda en hızlı isim oldu.
Verstappen 0.526 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Carlos Sainz bitime saniyeler kala attığı turla 1 saniye geride üçüncü oldu.
Alpine pilotu Fernando Alonso ıslak zeminde bir kez daha güçlü bir performans sergiledi ve 1.6 saniye geride dördüncü oldu. İlk beşi ise 1.7 saniye geride kalan Sergio Perez tamamladı.
Lance Stroll, son saniyelerde derecesini geliştiren bir başka isimdi ve 2.5 saniye geride altıncı oldu. Onu Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell ve Daniel Ricciardo takip etti.
Mercedes pilotları seans içerisinde pek iyi performans sergileyemezken, Lewis Hamilton seansı Kevin Magnussen'in ardında 12. bitirdi.
Gasly, dünün aksine iyi görünmeyen AlphaTauri ile 13. olurken, Mick Schumacher 14. ve Yuki Tsunoda 15. oldu.
Lando Norris, güncellenmiş McLaren ile 4 saniye geride 16. en iyi zamanı yaparken, son dört sırada Alex Albon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Nicholas Latifi yer aldı.
Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Pilot
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|Tur
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'57.782
|10
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'58.308
|0.526
|11
|3
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1'58.848
|1.066
|11
|4
|Fernando Alonso
|Alpine/Renault
|1'59.429
|1.647
|8
|5
|Sergio Pérez
|Red Bull
|1'59.526
|1.744
|10
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin/Mercedes
|2'00.373
|2.591
|10
|7
|Esteban Ocon
|Alpine/Renault
|2'00.911
|3.129
|8
|8
|Sebastian Vettel
|Aston Martin/Mercedes
|2'01.007
|3.225
|10
|9
|George Russell
|Mercedes
|2'01.010
|3.228
|9
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren/Mercedes
|2'01.036
|3.254
|12
|11
|Kevin Magnussen
|Haas/Ferrari
|2'01.089
|3.307
|12
|12
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2'01.220
|3.438
|7
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri/Red Bull
|2'01.245
|3.463
|14
|14
|Mick Schumacher
|Haas/Ferrari
|2'01.502
|3.720
|12
|15
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri/Red Bull
|2'01.679
|3.897
|13
|16
|Lando Norris
|McLaren/Mercedes
|2'01.791
|4.009
|12
|17
|Alexander Albon
|Williams/Mercedes
|2'01.907
|4.125
|12
|18
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'02.066
|4.284
|11
|19
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'02.599
|4.817
|11
|20
|Nicholas Latifi
|Williams/Mercedes
|2'03.510
|5.728
|9
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