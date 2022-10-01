Singapur GP 3. antrenman: Islak zeminde Leclerc lider!

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Singapur'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru etkisini yitirse de, 3. antrenman seansının başlangıcından kısa bir süre önce tekrar başladı.

Zorlu pistin tamamı yağmurla kaplandığı için pist üstünde çalışmalar vardı ve pit yolu kapandığı için ilk yarım saatte kimse piste çıkmadı.

Sonrasında yağmur durdu ve sürücüler piste çıkarak ilk turlarını kaydetmeye başladılar. Başlangıçta mavi logolu yağmur lastikleri, sonrasında ise yeşil logolu geçiş lastiklerine geçtiler.

Seans içerisinde kaza yapan herhangi bir isim yoktu ancak Nicholas Latifi iki kez kaçış alanına girdi ve aracını bir yere çarpmadan yola devam etti. Pierre Gasly ve George Russell da seansın sonunda kaçış alanına girdiler.

İlk başta dereceler 2:09 civarındaydı, ancak pist kısa süre içinde hızlandı ve Max Verstappen 2:03.272 yaparak en hızlı turu epey geliştirdi.

Hollandalı sürücü, yalnızca bir tur sonra 2:02.098 yaparken, son 10 dakikalık bölümde dereceler 2:00'ın altına inmeye başladı.

Charles Leclerc bu süreçte 1:58.899'la en iyi dereceyi eline geçirirken, bitime iki dakika kala 1:57.785 yapıp, yerini iyice pekiştirdi.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Leclerc, zorlu şartlarda en hızlı isim oldu.

Verstappen 0.526 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Carlos Sainz bitime saniyeler kala attığı turla 1 saniye geride üçüncü oldu.

Alpine pilotu Fernando Alonso ıslak zeminde bir kez daha güçlü bir performans sergiledi ve 1.6 saniye geride dördüncü oldu. İlk beşi ise 1.7 saniye geride kalan Sergio Perez tamamladı.

Lance Stroll, son saniyelerde derecesini geliştiren bir başka isimdi ve 2.5 saniye geride altıncı oldu. Onu Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell ve Daniel Ricciardo takip etti.

Mercedes pilotları seans içerisinde pek iyi performans sergileyemezken, Lewis Hamilton seansı Kevin Magnussen'in ardında 12. bitirdi.

Gasly, dünün aksine iyi görünmeyen AlphaTauri ile 13. olurken, Mick Schumacher 14. ve Yuki Tsunoda 15. oldu.

Lando Norris, güncellenmiş McLaren ile 4 saniye geride 16. en iyi zamanı yaparken, son dört sırada Alex Albon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Nicholas Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Araç/Motor Zaman Fark Tur 1 Charles Leclerc Ferrari 1'57.782 10 2 Max Verstappen Red Bull 1'58.308 0.526 11 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'58.848 1.066 11 4 Fernando Alonso Alpine/Renault 1'59.429 1.647 8 5 Sergio Pérez Red Bull 1'59.526 1.744 10 6 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 2'00.373 2.591 10 7 Esteban Ocon Alpine/Renault 2'00.911 3.129 8 8 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 2'01.007 3.225 10 9 George Russell Mercedes 2'01.010 3.228 9 10 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 2'01.036 3.254 12 11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 2'01.089 3.307 12 12 Lewis Hamilton Mercedes 2'01.220 3.438 7 13 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull 2'01.245 3.463 14 14 Mick Schumacher Haas/Ferrari 2'01.502 3.720 12 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull 2'01.679 3.897 13 16 Lando Norris McLaren/Mercedes 2'01.791 4.009 12 17 Alexander Albon Williams/Mercedes 2'01.907 4.125 12 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 2'02.066 4.284 11 19 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 2'02.599 4.817 11 20 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 2'03.510 5.728 9