Singapur GP 2. antrenman seansı: Norris lider, Leclerc ikinci, Russell kaza yaptı!
2024 Singapur Grand Prix'si 2. antrenman seansını Lando Norris lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
2024 Singapur Grand Prix'si 2. antrenman seansı Singapur'un ikonik görüntüsü olan akşam ışıklarının altında başladı.
Pilotlar yine ilk antrenman seansında olduğu gibi orta ve sert hamur lastikleri tercih ettiler. Seansın başlarında Sergio Perez'e pit çıkışında çizgiyi geçtiği için siyah beyaz uyarı bayrağı sallandı.
İlk turlar atıldıktan sonra orta hamurla elde ettiği 1:32.788'lik derecesiyle, Charles Leclerc geçici olarak liderliği elde etti.
Seansta 10 dakika geride kalırken Carlos Sainz, orta hamurlarla kaydettiği 1:32.644'lük derecesiyle zirvedeydi. Ancak kısa süre sonra takım arkadaşı Leclerc 0.017 saniye farkla liderliği geri aldı.
Lewis Hamilton, telsizden önden kayma yaşadığı yönünde şikayette bulundu. Bu esnada Albon, yumuşak lastiklere geçerek 1:31.650'lük turuyla liderliğe yerleşti.
Seansın ortasına yaklaşılırken birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek tur atmaya başladı. Norris 1:30.727'lük zamanıyla liderliğe yerleşirken Leclerc, 0.087 saniye farkla onu takip etti.
Leclerc, telsizden 14. virajın çıkışında duvara dokunduğunu bildirerek Ferrari'den aracını kontrol etmesini istedi.
Seans bitimine yaklaşık 19 dakika kala Norris telsizden aracını duvara sert bir şekilde vurduğunu takımına bildirdi.
Pilotlar seansın son bölümünü genellikle orta ve sert hamur lastiklerle yarış temposuna yönelik turlar atarak geçirdiler ve böylelikle Norris'in en hızlı tur zamanını geçen olmadı.
George Russell seansın bitimine 2 dakikadan az bir zaman kala 8. virajın çıkışında bariyerlerde kaldı. Russell aracının ön kanadını orada bırakarak aracını kaldırmayı ve pite geri dönmeyi başardı.
Böylece seans sarı bayraklar altında sona erdi ve Norris, seansı lider tamamlarken onu Leclerc, Sainz, Tsunoda ve Piastri takip etti.
Ricciardo, Russell, Perez, Albon ve Hulkenberg sırasıyla ilk 10'u tamamlayan diğer pilotlar oldular.
Seans Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|27
|
1'30.727
|196.016
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.058
1'30.785
|0.058
|195.891
|3
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.629
1'31.356
|0.571
|194.667
|4
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|28
|
+0.741
1'31.468
|0.112
|194.428
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.747
1'31.474
|0.006
|194.415
|6
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.751
1'31.478
|0.004
|194.407
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.761
1'31.488
|0.010
|194.386
|8
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.871
1'31.598
|0.110
|194.152
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|26
|
+0.923
1'31.650
|0.052
|194.042
|10
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|26
|
+0.940
1'31.667
|0.017
|194.006
|11
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.982
1'31.709
|0.042
|193.917
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+1.023
1'31.750
|0.041
|193.831
|13
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.066
1'31.793
|0.043
|193.740
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+1.230
1'31.957
|0.164
|193.394
|15
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.294
1'32.021
|0.064
|193.260
|16
|F. Colapinto Williams
|43
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.330
1'32.057
|0.036
|193.184
|17
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|27
|
+1.392
1'32.119
|0.062
|193.054
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|27
|
+1.495
1'32.222
|0.103
|192.839
|19
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|26
|
+1.632
1'32.359
|0.137
|192.552
|20
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|26
|
+2.059
1'32.786
|0.427
|191.666
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