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Antrenman raporu
Formula 1 Singapur GP

Singapur GP 2. antrenman seansı: Norris lider, Leclerc ikinci, Russell kaza yaptı!

2024 Singapur Grand Prix'si 2. antrenman seansını Lando Norris lider tamamlarken, Charles Leclerc ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

2024 Singapur Grand Prix'si 2. antrenman seansı Singapur'un ikonik görüntüsü olan akşam ışıklarının altında başladı.

Pilotlar yine ilk antrenman seansında olduğu gibi orta ve sert hamur lastikleri tercih ettiler. Seansın başlarında Sergio Perez'e pit çıkışında çizgiyi geçtiği için siyah beyaz uyarı bayrağı sallandı.

İlk turlar atıldıktan sonra orta hamurla elde ettiği 1:32.788'lik derecesiyle, Charles Leclerc geçici olarak liderliği elde etti.

Seansta 10 dakika geride kalırken Carlos Sainz, orta hamurlarla kaydettiği 1:32.644'lük derecesiyle zirvedeydi. Ancak kısa süre sonra takım arkadaşı Leclerc 0.017 saniye farkla liderliği geri aldı.

Lewis Hamilton, telsizden önden kayma yaşadığı yönünde şikayette bulundu. Bu esnada Albon, yumuşak lastiklere geçerek 1:31.650'lük turuyla liderliğe yerleşti.

Seansın ortasına yaklaşılırken birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek tur atmaya başladı. Norris 1:30.727'lük zamanıyla liderliğe yerleşirken Leclerc, 0.087 saniye farkla onu takip etti.

Leclerc, telsizden 14. virajın çıkışında duvara dokunduğunu bildirerek Ferrari'den aracını kontrol etmesini istedi.

Seans bitimine yaklaşık 19 dakika kala Norris telsizden aracını duvara sert bir şekilde vurduğunu takımına bildirdi.

Pilotlar seansın son bölümünü genellikle orta ve sert hamur lastiklerle yarış temposuna yönelik turlar atarak geçirdiler ve böylelikle Norris'in en hızlı tur zamanını geçen olmadı.

George Russell seansın bitimine 2 dakikadan az bir zaman kala 8. virajın çıkışında bariyerlerde kaldı. Russell aracının ön kanadını orada bırakarak aracını kaldırmayı ve pite geri dönmeyi başardı.

Böylece seans sarı bayraklar altında sona erdi ve Norris, seansı lider tamamlarken onu Leclerc, Sainz, Tsunoda ve Piastri takip etti.

Ricciardo, Russell, Perez, Albon ve Hulkenberg sırasıyla ilk 10'u tamamlayan diğer pilotlar oldular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 27

1'30.727

   196.016
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.058

1'30.785

 0.058 195.891
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+0.629

1'31.356

 0.571 194.667
4 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 28

+0.741

1'31.468

 0.112 194.428
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.747

1'31.474

 0.006 194.415
6 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 26

+0.751

1'31.478

 0.004 194.407
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.761

1'31.488

 0.010 194.386
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25

+0.871

1'31.598

 0.110 194.152
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+0.923

1'31.650

 0.052 194.042
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 26

+0.940

1'31.667

 0.017 194.006
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+0.982

1'31.709

 0.042 193.917
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+1.023

1'31.750

 0.041 193.831
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 26

+1.066

1'31.793

 0.043 193.740
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+1.230

1'31.957

 0.164 193.394
15 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+1.294

1'32.021

 0.064 193.260
16 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 26

+1.330

1'32.057

 0.036 193.184
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 27

+1.392

1'32.119

 0.062 193.054
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 27

+1.495

1'32.222

 0.103 192.839
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 26

+1.632

1'32.359

 0.137 192.552
20 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 26

+2.059

1'32.786

 0.427 191.666
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