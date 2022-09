Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2

Formula 1, 2019'dan bu yana ilk defa Singapur'a geri döndü ve Singapur GP hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile start aldı.

Birinci antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

İkinci antrenman seansı, güneşin batmasının ardından yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirildi. Singapur'daki ikinci antrenman seansı, takımlar için her zaman çok önemli olmuştur çünkü bu seans, sıralama ve yarış seanslarının gerçekleştirileceği gece saatlerinde başlıyor.

Takımlar, yapay ışıklandırma altında gece gerçekleştirilen tek antrenman seansında sıralama ve yarış seanslarında görecekleri koşullara daha yakın veriler toplayabildiler ve bu seansı yoğun bir şekilde geçirdiler.

Pit yolunun açılmasıyla birlikte birçok isim orta lastikle piste çıktı. Ferrari pilotu Charles Leclerc'in aracı ise piste çıkmaya hazır değildi. Red Bull garajında da çalışmalar vardı. Bundan dolayı Leclerc, Max Verstappen ve Sergio Perez seansın ilk 20 dakikasını garajda geçirdiler.

Mercedes pilotu George Russell, orta lastikle turunu tamamladı ve zirveye yükseldi. Sebastian Vettel ise 16. virajda pist dışına taştı.

Sonrasında ilk seansın lideri Lewis Hamilton turunu bitirdi ve 1:44.091 ile takım arkadaşını geçerek yarım saniye farkla zirveye çıktı.

Vettel'in ardından Kevin Magnussen 14. virajda pistten taşarak kaçış alanına girdi ve Sainz, turunda Magnussen'in çıkardığı sarı bayraklara takılmasının ardından dördüncü sıraya çıkabildi.

Red Bull'lar seansın ilk 20 dakikası boyunca garajlarında kaldılar. Leclerc de garajdaydı. Bu noktada Russell, tıpkı ilk seansta olduğu gibi yine 11. virajda dümdüz devam etti ama bu sefer bariyerlere çarpmadan durabildi.

İngiliz pilot da ilk seansta bariyerlere çarptığı yerde yeniden aynı şekilde taşmasına şaşırdı.

İlk turunda sarı bayraklara takılan Sainz, bu sefer temiz bir tur atmasının ardından 0.381 sn farkla ilk sıraya çıktı.

Fernando Alonso ise 3. sıradaydı. İspanyol sürücü, ilk seanstaki güçlü temposunu ikinci seansa da taşıdı ve özellikle son sektörde çok hızlıydı.

İlk 20 dakika tamamlanırken, Hamilton bir tur daha attı ve turunda Nicholas Latifi tarafından engellenmesine rağmen 1:43.668 yaparak Sainz'ı 0.063 saniye ile geçerek ilk sıraya yükseldi.

Ancak ardından Sainz geldi ve Hamilton'ı yarım saniyelik bir farkla geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi. Hamilton son sektörde Latifi tarafından engellendiğinden son sektör derecesi yavaştı ve Sainz, bu sayede farkı bu kadar açabildi.

Böylelikle ilk 20 dakikayı Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Esteban Ocon sıralamasıyla tamamladık.

Bu noktadan sonra Max Verstappen de pisti çıktı. İki Red Bull aracında da seans başından bu yana çalışmalar vardı. Verstappen, ilk 10'daki pilotların aksine sert lastikle piste çıktı ve daha ilk turundan zorlamaya başladı.

Sert lastikle piste çıkan Hollandalı pilot, ilk turunda Sainz'ın 1.5 saniye gerisinde 5. sıraya yerleşti. Ardından Sergio Perez de piste çıktı ancak Perez'de yumuşak lastik vardı ve favori 6 pilot arasından ilk yumuşak lastik turu Perez'den geldi.

Meksikalı sürücü, son sektörde bariyerlerle temas yaşamasının ardından sadece 10. olabildi. Ardından Sainz, Hamilton ve Russell da yumuşak lastikle turlarına başladılar. Sainz turunu tamamlayıp derecesini geliştirirken; Russell ve Hamilton orta sektörde zaman kaybetmelerinin ardından turlarını bıraktılar.

Seansın başından bu yana garajda olan Leclerc, bitime 27 dakika kala orta hamurla piste çıktı ve ilk turlarını attı. Monakolu pilot, orta hamurla ilk turunu tamamlamasının ardından ikinci sıraya çıkmayı başardı.

Leclerc orta hamurla turlarken; yumuşak lastikle turlar da gelmeye devam ediyordu. İlk olarak Ocon yumuşak lastikle turunu tamamladı ve Sainz'ın 0.6 sn arkasında ikinci sıraya çıktı.

Yumuşak lastikle attığı ilk turunu bırakan Russell, ikinci turunu temiz bir şekilde tamamladı ve Sainz'ın 0.168 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Son olarak Hamilton turunu tamamladı ve Sainz'ın 0.431 saniye arkasında üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. Leclerc, orta hamurla turlamaya devam ediyordu ve harika bir tur kaydederek orta hamura sahip olmasına rağmen takım arkadaşının 0.295 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi. Verstappen ise hâlâ sert lastikle attığı turuyla 15. sırada yer alıyordu.

Bu noktada pit yolunda yangın çıktığını gördük. Yumuşak lastikle turlamasının ardından 13. sırada yer alan Pierre Gasly, pite gelmişti ve mekanikerleri onu garaja doğru iterken aracın motor kapağından alevler yükselmeye başladı. Fransız sürücü araçtan hızlıca çıkabildi ve yangın hızlıca sürdürüldü.

Yuki Tsunoda'nın da teknik bir neden sorundan dolayı erken noktaladığı bu seansta, bu yangın AlphaTauri için iyi olmadı ama Gasly, seansın sonunda yeniden piste çıkabildi.

The car of Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, catches fire in the pits

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images