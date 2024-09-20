Singapur GP 1. antrenman seansı: Leclerc lider, Norris ikinci

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur GP 1. antrenman seansı gündüz parçalı bulutlu hava koşullarında başladı.

Piste çıkan pilotların bir kısmı orta hamur lastikleri seçerken bazıları sert hamuru seçti.

İlk 5 dakika geride kalırken sert hamurlarla turunu atan Lewis Hamilton 1:36.128'lik dereceyi elde ederek liderliğe yerleşti. Hamilton'ın en hızlı zamanı kısa süre sonra Lando Norris'in orta hamurlarla attığı 1:35.522'lik dereceyle geçildi.

Pilotlar art arda attıkları turlarla liderliği ele geçirirken seansta 10 dakika geride kalırken Norris, 3 sektörde de mor dereceyi elde ederek 1:33.903'lük zamanıyla zirvedeki isim oldu. Bu aşamaya kadar piste çıkmayan iki pilot Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri oldu.

Sergio Perez, turunu atarken blokaj nedeniyle kaçış yoluna çıkmak zorunda kaldı ve kısa süreliğine sarı bayraklara neden oldu. Perez, piste dönerken Oscar Piastri'nin önüne doğru çıkarak hızlı turunu iptal etmesine neden oldu.

Charles Leclerc, sert hamurla attığı 1:32.702'lik turuyla liderliği Norris'ten alarak yeni seans lideri oldu.

Seans bitimine yaklaşık 32 dakika kala Norris, yumuşak lastiklerle attığı turla liderliği ele geçirdi.

Ardından birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek art arda hızlı turlarını atmaya başladı. Neredeyse bütün pilotlar yumuşak hamurlarla ilk turlarını attıktan sonra Norris, Sainz, Tsunoda, Verstappen ve Albon sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine son 10 dakika kala Leclerc, yumuşak hamurla attığı 1:31:763'lük turuyla 0.076 saniye farkla Norris'in önünde liderdi.

Leclerc'i sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen ve Tsunoda takip etti.

Piastri, seansın bitimine yaklaşık 8 dakika kala 10. virajın çıkışında bariyerlere temas etti ancak hasar almadan yoluna devam etti.

Antrenman seansı sona ererken Leclerc'in en hızlı tur zamanını geçebilen olmadı ve böylece Leclerc 1. antrenman seansını lider tamamladı.

Leclerc'i takiben ilk 10'u sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Albon, Alonso ve Ocon tamamladı.

Seans Sonucu: