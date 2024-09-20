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Formula 1 Singapur GP

Singapur GP 1. antrenman seansı: Leclerc lider, Norris ikinci

2024 Singapur Grand Prix'si 1. antrenman seansını Charles Leclerc lider tamamlarken, Lando Norris ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur GP 1. antrenman seansı gündüz parçalı bulutlu hava koşullarında başladı.

Piste çıkan pilotların bir kısmı orta hamur lastikleri seçerken bazıları sert hamuru seçti.

İlk 5 dakika geride kalırken sert hamurlarla turunu atan Lewis Hamilton 1:36.128'lik dereceyi elde ederek liderliğe yerleşti. Hamilton'ın en hızlı zamanı kısa süre sonra Lando Norris'in orta hamurlarla attığı 1:35.522'lik dereceyle geçildi.

Pilotlar art arda attıkları turlarla liderliği ele geçirirken seansta 10 dakika geride kalırken Norris, 3 sektörde de mor dereceyi elde ederek 1:33.903'lük zamanıyla zirvedeki isim oldu. Bu aşamaya kadar piste çıkmayan iki pilot Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri oldu.

Sergio Perez, turunu atarken blokaj nedeniyle kaçış yoluna çıkmak zorunda kaldı ve kısa süreliğine sarı bayraklara neden oldu. Perez, piste dönerken Oscar Piastri'nin önüne doğru çıkarak hızlı turunu iptal etmesine neden oldu.

Charles Leclerc, sert hamurla attığı 1:32.702'lik turuyla liderliği Norris'ten alarak yeni seans lideri oldu.

Seans bitimine yaklaşık 32 dakika kala Norris, yumuşak lastiklerle attığı turla liderliği ele geçirdi.

Ardından birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek art arda hızlı turlarını atmaya başladı. Neredeyse bütün pilotlar yumuşak hamurlarla ilk turlarını attıktan sonra Norris, Sainz, Tsunoda, Verstappen ve Albon sırasıyla ilk 5'i oluşturdular.

Seansın bitimine son 10 dakika kala Leclerc, yumuşak hamurla attığı 1:31:763'lük turuyla 0.076 saniye farkla Norris'in önünde liderdi.

Leclerc'i sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen ve Tsunoda takip etti.

Piastri, seansın bitimine yaklaşık 8 dakika kala 10. virajın çıkışında bariyerlere temas etti ancak hasar almadan yoluna devam etti.

Antrenman seansı sona ererken Leclerc'in en hızlı tur zamanını geçebilen olmadı ve böylece Leclerc 1. antrenman seansını lider tamamladı.

Leclerc'i takiben ilk 10'u sırasıyla Norris, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Albon, Alonso ve Ocon tamamladı.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'31.763

   193.803
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+0.076

1'31.839

 0.076 193.643
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+0.189

1'31.952

 0.113 193.405
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 22

+0.334

1'32.097

 0.145 193.100
5 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 26

+0.500

1'32.263

 0.166 192.753
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.606

1'32.369

 0.106 192.532
7 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 21

+0.612

1'32.375

 0.006 192.519
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+0.688

1'32.451

 0.076 192.361
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 26

+0.847

1'32.610

 0.159 192.031
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 27

+0.852

1'32.615

 0.005 192.020
11 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 25

+0.855

1'32.618

 0.003 192.014
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+0.916

1'32.679

 0.061 191.888
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 27

+0.931

1'32.694

 0.015 191.857
14 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 22

+1.004

1'32.767

 0.073 191.706
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

+1.015

1'32.778

 0.011 191.683
16 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+1.571

1'33.334

 0.556 190.541
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+1.614

1'33.377

 0.043 190.453
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 25

+1.722

1'33.485

 0.108 190.233
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+1.822

1'33.585

 0.100 190.030
20 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24

+2.034

1'33.797

 0.212 189.600
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