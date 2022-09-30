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Formula 1 / Singapur GP Antrenman raporu

Singapur GP 1. antrenman: Hamilton lider, Verstappen ikinci!

2022 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Singapur GP 1. antrenman: Hamilton lider, Verstappen ikinci!
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2019 yılından bu yana ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Singapur Grand Prix'sinde ilk antrenman seansı güneşin batımından kısa bir süre önce başladı.

Seans ilerledikçe hava karardı ve seansın son bölümü yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirildi.

Yenilenen asfaltıyla hangi takımın öne çıkacağı merak edilen Singapur'da, iki önemli olay vardı: Birincisi George Russell'ın ikinci sektörde duramayıp hafifçe bariyerlere çarpması ve ön kanadına hasar vermesi, ikincisi ise Lance Stroll'ün 5. viraj çıkışında sol arka tekerini duvara çarpmasıydı.

Temasın ardından Stroll yola devam edemedi ve aracı pist üstünde durdu. Bundan ötürü de seansın ilk ve tek kırmızı bayrağa çıktı.

Bir ara Lando Norris pist dışına çıkarken, Max Verstappen de pist dışını ziyaret eden isimlerden birisiydi.

Tüm bunların yaşandığı seansın en hızlısı, seansın başında aracından şikayet eden ancak ayar değişiklikleri sonrası son dakikalarda 1:43.033 ile zirveye yerleşen Lewis Hamilton oldu.

Seansın ilk 10 dakikasının ardından Max Verstappen orta hamurla attığı 1:45.466'lık turuyla liderdi ve sonrasında bunu 1:44.236'ya çekti.

Hollandalı pilotun bu turu son bölüme kadar zirvede kalırken, son anlarda dereceler daha da hızlandı ve Verstappen 1:43.117 yaptı. Fakat son sözü 1:43.033 yapan Hamilton söyledi ve Mercedes'in güçlü olması eklenen pistte en hızlı isim oldu.

Verstappen, son anlarda derecesini geliştiremedi ve 0.084 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Ferrari pilotları nispeten geride kalırken, Charles Leclerc 0.402 saniye geride üçüncü, Carlos Sainz ise 1.1 saniye geride altıncı oldu.

Sergio Perez, takım arkadaşından 0.7 saniye yavaş kaldığı seansı dördüncü bitirirken, araçta mutlu görünmeyen George Russell beşinci oldu.

Alpine'de yeni tabanı deneyen Esteban Ocon ve Fernando Alonso, kendilerine ilk onda yer buldu. Ocon, 1.7 saniye geride yedinci olurken, Alonso orta hamura rağmen 2.3 saniye geride 10. oldu. İspanyol pilot vites kutusundaki sızıntı nedeniyle son bölümde piste çıkamadı.

İki Alpine pilotunun arasında Stroll ve yeni burun tasarımını test eden Pierre Gasly yer aldı.

Sebastian Vettel, tıpkı Stroll gibi en hızlı turunu orta hamurla atıp 11. olurken, bu hafta sonu güncellemeye sahip olmayan Daniel Ricciardo 12. oldu. Lando Norris ise, temelde yeni parçaları test etmeye odaklandığı için 19. sırada yer aldı.

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu sırasıyla 13. ve 17. olurken, Kevin Magnussen 14., Yuki Tsunoda 15. ve sakatlıktan dönen Alex Albon 16. oldu.

Mick Schumacher, hafta sonuna temkinli başladı ve ilk seansı 18. bitirdi. Son sırada ise Nicholas Latifi yer aldı.

Seans içerisinde Stroll, Alonso,  Vettel, Bottas ve Zhou, en hızlı turunu orta hamurla atarken, diğer sürücüler yumuşak lastiğe sahipti.

İkinci antrenman seansı TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'43.033  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'43.117 0.084
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 1'43.435 0.402
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 15 1'43.839 0.806
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'44.066 1.033
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'44.138 1.105
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'44.736 1.703
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 12 1'45.221 2.188
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'45.258 2.225
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 11 1'45.336 2.303
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'45.354 2.321
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'45.724 2.691
13 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.725 2.692
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'46.028 2.995
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'46.081 3.048
16 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 20 1'46.119 3.086
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 25 1'46.408 3.375
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'46.601 3.568
19 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 22 1'46.680 3.647
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 18 1'47.092 4.059
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