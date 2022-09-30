Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / İtalyan basınından "Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştı" iddiası Sonraki / Takımlar Singapur GP'ye hangi güncellemelerle geldi?
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Singapur GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ekleyen:
, Editör
Singapur GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Haberi dinle

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
63. G. Russell Mercedes Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 4 4 4 4 2 2 4
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 6
11. S. Perez Red Bull RBPT 4 3 3 3 2 2 6
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 5 5 5 5 3 4 9
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 5 5 5 6 3 4 6
03. D. Ricciardo McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
04. L. Norris McLaren Mercedes 4 4 4 3 3 3 5
14. F. Alonso Alpine Renault 5 5 5 4 4 4 6
31. E. Ocon Alp Renault 5 4 4 4 3 3 6
10. P. Gasly AlphaTauri RBPT 4 4 4 4 3 3 5
22. Y. Tsunoda AlphaTauri RBPT 6 6 6 6 3 3 6
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
06. N. Latifi Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
77. V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 7 7 4 2 3 6
24. G. Zhou Alfa Romeo Ferrari 4 4 4 3 2 3 6
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 5 5 5 4 2 2 6
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 5 4 4 4 2 3 7
paylaşım
yorumlar
İtalyan basınından "Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştı" iddiası
Önceki haber

İtalyan basınından "Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştı" iddiası
Sonraki haber

Takımlar Singapur GP'ye hangi güncellemelerle geldi?

Takımlar Singapur GP'ye hangi güncellemelerle geldi?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor" Singapur GP
Formula 1

Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

Perez: "İlk seansta daha rahat hissetmiştim"
Formula 1

Perez: "İlk seansta daha rahat hissetmiştim"

Verstappen: "İkinci seans temsili değil"
Formula 1

Verstappen: "İkinci seans temsili değil"

Son Haberler

Sizin Köşeniz: Crashgate olayının perde arkası
Formula 1 Formula 1

Sizin Köşeniz: Crashgate olayının perde arkası

Singapur Grand Prix'si denince akla gelen ilk şeylerden birisi Crashgate olayıdır. Peki Crashgate nedir ve neler yaşanmıştır?

Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Güncelleme yok, aynı seviyede performans gösteren farklı bir araç sürüyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, kendileri için zorlu geçen günün ardından bir sürpriz yaşamadıklarını çünkü zaten böyle bir durumu beklediklerini söylerken; araçtaki güncelleme paketi hakkında da konuştu.

Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, zorlu cuma gününün ardından hedefinin pole pozisyonu olduğunu söylüyor.

Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"

Mercedes pilotu George Russell, genel olarak araçtan memnun olduğunu ve hafta sonu boyunca doğru adım atarlarsa başarılı olabileceklerini belirtti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.