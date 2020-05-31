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Formula 1 / Son dakika

Singapur, F1 yarışıyla ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek

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Singapur, F1 yarışıyla ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 09:10

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing, Singapur GP ile ilgili kararın önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı.

2020 Formula 1 sezonu, koronavirüs nedeniyle başlayamadı ve Liberty Media tamamen yeni bir takvim üzerinde çalışıyor.

Olası takvimlerde Singapur'a yer verilmedi. Fakat Singapur, yarış hazırlıklarına devam ediyor ve tanıtım çalışmaları bugün itibariyle devam ediyor.

Singapur, yarışa ev sahipliği yapmak istediği gibi, bunun seyircili yapılmasını da istiyor. Ancak bunun ne derece mümkün olduğu belli değil.

Konu hakkında pazar günü konuşan Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing, Singapur GP organizatörleriyle Formula 1 yönetimi arasında görüşmeler yapıldığını belirtti.

Kararın gelecek hafta alınacağını söyleyen Sing, şöyle dedi: "Sözleşmeye bağlı düzenlemelerin bir parçası olarak, neyin yapılabileceği ve neyin yapılamayacağına dair bazı çalışmalar yapmak zorunda kalacaklar."

"Olup olmayacağı konusunda şu noktada belli bir sonuç çıkaramayacağız çünkü tartışmalar devam ediyor."

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Editör Kemal Şengül

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