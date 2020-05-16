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Formula 1 / Son dakika

Singapore GP, 2020 yarışı için F1 yönetimiyle görüşüyor

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Singapore GP, 2020 yarışı için F1 yönetimiyle görüşüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 May 2020 08:19

Singapore GP organisers says they are in “an open dialogue” with the F1 organisation about the event’s place on the 2020 World Championship calendar.

Bu hafta öğrenildiği üzere F1, şu anda Singapur yarışının olmadığı bir takvim üzerinde çalışıyor ve 20 Eylül'de Azerbaycan yarışının yapılması planlanıyor.

Ancak organizatörlerden veya F1'den yapılan herhangi bir iptal açıklaması bulunmuyor.

Bir cadde pisti olarak Singapur, geleneksel pistlere kıyasla o kadar da kolay hareket edemiyor ve  planlanan tarihte yarışı gerçekleştirebilmeleri için pistin inşasına Haziran ayı sonunda başlamaları gerekiyor.

Singapur için yeni bir tarih olası görünmüyor ve takım kaynakların Singapur'un 2020'de gerçekleşmeyeceğine inanıyorlar.

Yarış organizatörleri tartışmaların devam ettiğini doğruladılar. Ancak hükümet kararlarının ve pisti inşa etme sürecinin çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.

Bir etkinlik sözcüsü Motorsport.com'a verdiği demeçte, "2020 Formula 1 takvimi şu anda hazırlanıyor ve Singapur GP Organizasyonu, bu süre zarfında Singapur Hükümeti ve Formula 1 yönetimiyle farklı olasılıkları değerlendirmek için açık görüşmeler yapıyor."

“Singapur GP aynı zamanda Singapur Turizm Kurulu ve çeşitli devlet kurumlarıyla, pistin kurulum zaman çizelgesi üzerinde de yakından çalışıyor. Cadde pisti önemli oranda geçici altyapı gerektirdiği için, çeşitli bileşenleri hazırlayabilmek adına yeterli zamana sahip olmamız gerektiğini hesaba katmak gerekiyor."

“İşlerin tamamlanması genellikle üç ay sürüyor ve bu, hükümetin kararları uyarınca bu tür faaliyetlere izin verilip verilmediğine de bağlı olacak."

“Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. En büyük önceliğimiz taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve tüm Singapurluların refahı ve güvenliğidir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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