Prime'a abone ol
Formula 1
Son dakika

Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre teknik direktör Simone Resta, Haas ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Franco Nugnes
Yayın tarihi
Simone Resta, Sauber Tasarımcısı

Ses getirecek bir haber: Simone Resta, Haas'ın teknik direktörlüğünden ayrılıyor. Takım yeni VF-24ü 2024 Formula 1 sezonu öncesi testlerine hazırlarken, 53 yaşındaki Imolalı mühendisin Gunther Steiner liderliğindeki takımla 1 Ocak 2021'de başlayan ilişkisini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Resta'nın Ferrari ile sözleşmesi vardı ve Haas'ın İtalya'daki ofisinde çalışmak üzere Amerikalı ekibe kiralanmıştı.

Görünüşe bakılırsa Resta, zorlu geçen 2023 sezonunun ardından artık Amerikalı ekipte devam edecek motivasyonu bulamadı.

Amerikalı ekip, sezona başladığı konseptte ciddi lastik aşınma sorunları yaşadı ve özellikle yarışta çok gerideydi. Güncelleme çalışmaları bekleneni vermeyince konsept değişikliğine giden Amerikalı ekip, büyük değişikliklere rağmen yine yerinde saydı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Söylentilere göre Resta, gelişim bütçesini VF-23'ün ilk versiyonuna harcamak istiyordu çünkü tıpkı Ferrari gibi anormal lastik aşınmasından muzdaripti. Öte yandan Gene Haas, aracın Red Bull'un konseptine göre ayarlanmasını talep etmişti ve sonuç, yatırımla karşılaştırıldığında, karşılığını vermedi.

Bu nedenle Resta'nın takım içerisinde rahat olmadığı ve sonunda İtalyan ekiple yollarını ayırma kararı aldığı söyleniyor.

Şimdi Resta'nın Ferrari'ye mi döneceği yoksa daha önce beraber çalıştığı Audi/Sauber'e mi geçeceği belli değil.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"
Sonraki haber Brown: "Mücadele çok yakın, Hamilton şampiyon olsa şaşırmam"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Audi, 2024 sonrası Dakar Rallisi projesinin "fişini çekecek"

Audi, 2024 sonrası Dakar Rallisi projesinin "fişini çekecek"

Dakar
Dakar

Audi, 2024 sonrası Dakar Rallisi projesinin "fişini çekecek" Audi, 2024 sonrası Dakar Rallisi projesinin "fişini çekecek"

Dakar Rallisi 5. etap: Al-Attiyah bu yılki ilk etap zaferini aldı, genel klasmanda Sainz'ı geçti

Dakar Rallisi 5. etap: Al-Attiyah bu yılki ilk etap zaferini aldı, genel klasmanda Sainz'ı geçti

Dakar
Dakar

Dakar Rallisi 5. etap: Al-Attiyah bu yılki ilk etap zaferini aldı, genel klasmanda Sainz'ı geçti Dakar Rallisi 5. etap: Al-Attiyah bu yılki ilk etap zaferini aldı, genel klasmanda Sainz'ı geçti

Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Formula 1

Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak" Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir

Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir

Formula 1

Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir

Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Formula 1

Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Formula 1
Brezilya GP

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz” Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas Steiner ile yollarını ayırdı, Komatsu takım patronu oldu!

Haas Steiner ile yollarını ayırdı, Komatsu takım patronu oldu!

Formula 1

Haas Steiner ile yollarını ayırdı, Komatsu takım patronu oldu! Haas Steiner ile yollarını ayırdı, Komatsu takım patronu oldu!

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

Formula 1

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti? 2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Formula 1

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik" Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Son Haberler

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı 2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

F1 Formula 1

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

F1 Formula 1

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

F1 Formula 1

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol