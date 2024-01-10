Simone Resta, Haas ile yollarını ayırıyor!
Motorsport.com İtalya'nın haberine göre teknik direktör Simone Resta, Haas ile yollarını ayırma kararı aldı.
Ses getirecek bir haber: Simone Resta, Haas'ın teknik direktörlüğünden ayrılıyor. Takım yeni VF-24ü 2024 Formula 1 sezonu öncesi testlerine hazırlarken, 53 yaşındaki Imolalı mühendisin Gunther Steiner liderliğindeki takımla 1 Ocak 2021'de başlayan ilişkisini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.
Resta'nın Ferrari ile sözleşmesi vardı ve Haas'ın İtalya'daki ofisinde çalışmak üzere Amerikalı ekibe kiralanmıştı.
Görünüşe bakılırsa Resta, zorlu geçen 2023 sezonunun ardından artık Amerikalı ekipte devam edecek motivasyonu bulamadı.
Amerikalı ekip, sezona başladığı konseptte ciddi lastik aşınma sorunları yaşadı ve özellikle yarışta çok gerideydi. Güncelleme çalışmaları bekleneni vermeyince konsept değişikliğine giden Amerikalı ekip, büyük değişikliklere rağmen yine yerinde saydı.
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Söylentilere göre Resta, gelişim bütçesini VF-23'ün ilk versiyonuna harcamak istiyordu çünkü tıpkı Ferrari gibi anormal lastik aşınmasından muzdaripti. Öte yandan Gene Haas, aracın Red Bull'un konseptine göre ayarlanmasını talep etmişti ve sonuç, yatırımla karşılaştırıldığında, karşılığını vermedi.
Bu nedenle Resta'nın takım içerisinde rahat olmadığı ve sonunda İtalyan ekiple yollarını ayırma kararı aldığı söyleniyor.
Şimdi Resta'nın Ferrari'ye mi döneceği yoksa daha önce beraber çalıştığı Audi/Sauber'e mi geçeceği belli değil.
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