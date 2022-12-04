Simone Resta, Ferrari'ye geri mi dönüyor?

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Ana aday halen Alfa Romeo'nun başında bulunan Frederic Vasseur olsa da, aday listesinde henüz kimsenin bilmediği isimler olması gayet mümkün. Resmi olarak Binotto'nun sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve yeni patronun göreve başlayacağı tarih 1 Ocak olacak.

Geçiş döneminde, takımı yönetme görevi, geçtiğimiz yıl boyunca takımla düzenli olarak teknik toplantılara katılan ve artık sportif tarafa da dahil olmaya hazırlanan Ferrari'nin CEO'su Benedetto Vigna'da olacak.

Vasseur'ün sadece Ferrari Başkanı John Elkann ile değil, aynı zamanda otomobil üreticisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares ile de mükemmel bir ilişkisi var. İtalyan gazeteye göre deneyimli Fransız patron, bu rol için Elkann'ın Binotto'yu değiştirmeyi düşündüğü yaz aylarında düşünülmeye başlandı.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari, celebrate after securing pole Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat takım patronluğu rolü için birini seçmek, Ferrari'nin tüm sorunlarını ortadan kaldırmıyor çünkü Mattia Binotto, teknik tarafta çok farklı bir yapı kurdu. Şasi departmanının sorumluluğu Enrico Cardile'ye, aerodinami bölümünün patronluğu David Sanchez'e ve güç ünitesi departmanının yöneticiliği Enrico Gualtieri'ye verildi. Diğer takımların aksine bu üç departmanın bağlı olduğu bir teknik yapı yoktu. Yani ortada bir teknik direktör yoktu.

Bu üç isim de doğrudan takım patronu Binotto'ya bağlıydı ve denetimi o gerçekleştiriyordu.

Takımın yeni patronu kim olursa olsun hemen ciddi personel değişiklikleri yapmaya başlaması pek olası değil. Bunu yapmanın anlamı da olmayacak çünkü 2023 Ferrari konsepti temel olarak tasarlandı ve tüm bu çalışmalar bu isimlerin çalışmaları doğrultusunda yapılıyor. Buradaki temel zorluk, Binotto'nun takım patronluğu ile teknik direktörlük görevlerini birleştirmiş olması. Dolayısıyla La Gazzetta dello Sport'taki metnin yazarına göre Simone Resta'nın dönüşü mantıklı olabilir.

Resta, Charles Leclerc'in Alfa Romeo için yarıştığı 2018 yılında İsviçreli ekipte çalıştı ve Haas F1'e geçmeden önce de bir süre Ferrari'de görev aldı. Görünüşe bakılırsa Binotto ile anlaşamıyordu ve bundan ötürü diğer takımlara kiralandı.

Bologna Üniversitesi mezunu olan 52 yaşındaki İtalyan mühendis, bir zamanlar Minardi takımında görev alıyordu. Sonrasında Ferrari'ye katıldı ve burada şasinin gelişiminden sorumlu oldu. Ferrari'yi çok iyi tanıdığı için de dönüşü mantıklı olabilir.

Ferrari'nin değişiklik yapması gereken bir diğer alan ise yarış stratejisi departmanı gibi görünüyor. Geçen yıl bazı yarışlarda alınan kararlar saç baş yoldurmuştu.

Bu strateji ekibinin başında, Binotto'nun çok güvendiği Iñaki Rueda yer alıyor. Fakat yarış hafta sonlarında Maranello fabrikasında bulunan ve takımla sürekli temas halinde olan çok sayıda mühendis var. Haliyle bu departmanı yeniden organize etmek kolay olmayacak.