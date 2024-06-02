Simone Resta, Ferrari'den resmi olarak ayrıldı

Aralıklarla da olsa neredeyse 25 yıldır Ferrari bünyesinde görev yapan Simone Resta, bugün itibariyle İtalyan markaya veda etti.

İtalyan mühendis, kısa bir süre önce Mercedes ile sözleşme imzalamıştı.

Son yıllarda, Amerikan takımı ile Ferrari arasındaki teknik işbirliğini arttırmak üzere Haas'ta görev yapan Resta, 2024'ün başlarında takımdan ayrıldı.

Sonrasında da Mercedes'in teklifini kabul etti.

Simone Resta, bugün yayınladığı kısa bir açıklamada şöyle dedi: "Bugün Ferrari'deki son günüm. 2001’den 2024'e kadar çalıştığım bu takıma duyduğum 23 yıllık tutku ve sevginin sonu."

"Eşsiz bir mesleki deneyim yaşadım ve inanılmaz yetenekli insanlarla tanıştım."

"Bana inanan herkese içtenlikle minnettarım. Yıllar içinde beni her zaman destekleyen taraftarlara da teşekkür ederim."

Resta, Mercedes'te daha önce Ferrari'de beraber çalıştığı James Allison ile yakından çalışacak.

53 yaşındaki İtalyan mühendis, dört aylık bekleme sürecinin ardından 1 Ekim'de Mercedes için çalışabilecek.