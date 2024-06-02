Simone Resta, Ferrari'den resmi olarak ayrıldı
Ferrari'de uzun yıllar görev yapan Simone Resta, İtalyan ekibe veda etti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Aralıklarla da olsa neredeyse 25 yıldır Ferrari bünyesinde görev yapan Simone Resta, bugün itibariyle İtalyan markaya veda etti.
İtalyan mühendis, kısa bir süre önce Mercedes ile sözleşme imzalamıştı.
Son yıllarda, Amerikan takımı ile Ferrari arasındaki teknik işbirliğini arttırmak üzere Haas'ta görev yapan Resta, 2024'ün başlarında takımdan ayrıldı.
Sonrasında da Mercedes'in teklifini kabul etti.
Simone Resta, bugün yayınladığı kısa bir açıklamada şöyle dedi: "Bugün Ferrari'deki son günüm. 2001’den 2024'e kadar çalıştığım bu takıma duyduğum 23 yıllık tutku ve sevginin sonu."
"Eşsiz bir mesleki deneyim yaşadım ve inanılmaz yetenekli insanlarla tanıştım."
"Bana inanan herkese içtenlikle minnettarım. Yıllar içinde beni her zaman destekleyen taraftarlara da teşekkür ederim."
Resta, Mercedes'te daha önce Ferrari'de beraber çalıştığı James Allison ile yakından çalışacak.
53 yaşındaki İtalyan mühendis, dört aylık bekleme sürecinin ardından 1 Ekim'de Mercedes için çalışabilecek.
Simone Resta, Sauber
Fotoğraf: Franco Nugnes
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"
Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı
Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"
Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar