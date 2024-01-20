Simone Resta, AlphaTauri'ye mi geçiyor?

Simone Resta, Haas ile geçirdiği üç yıllık dönemin ardından 2024 sezonu öncesinde Amerikalı ekibe veda etti. İtalyan mühendis, Ferrari'den Haas'a kiralanmıştı ve görünüşe bakılırsa kendi kararıyla eski takımına geri döndü.

Resta, Mattia Binotto döneminde Ferrari'den gönderilmişti ve ikilinin arası hiçbir zaman çok iyi değildi. O dönem onu Ferrari'den tamamen göndermek de doğru görünmüyordu. Bu yüzden bir başka takıma kiralanması tüm taraflar için daha iyi oldu.

Haas'ın Ferrari ile işbirliğinden en iyi şekilde yararlanmak için yaptığı yatırımın karşılığını alamaması ve ortaya çıkan sonuçların beklentilerin altında kalması, tarafları hayal kırıklığına uğrattı.

Tek turda iyi bir performans sergileyen VF-23, yüksek lastik aşınması nedeniyle yarışta hiçbir zaman iyi bir denge bulamadı ve yıl boyunca yapılan güncellemeler de beklenen etkiyi yaratmadı.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Oliver Bearman, Haas VF-23 con le pance tipo Red Bull

Resta'nın Haas ile olan ilişkisi, Gunther Steiner'in ayrılmasından önce bozuldu. Şimdi fabrikaya geri dönüyor ve kariyerinde bir kez daha yol ayrımında olacak.

Ferrari, Maranello'da zaten bir yapı oluşturmaya başlamış durumda ve dengeyi bozmamak için Resta'yı nereye koyacağına karar vermeye çalışıyor. Resta halihazırda F1 projesinde yer almıyor - bunun yerine GT gibi farklı projelere odaklanmış durumda.

Fakat kendisine ilgi gösteren bazı F1 takımları var.

Söylentilere göre Resta, büyük deneyimi ve takıma katabilecekleriyle -yeni bir yapılanmadan geçen- AlphaTauri'nin ilgisi altında.

Takım patronu Laurent Mekies'in Resta ile beraber, sağ kolu Matteo Piraccini'yi de takıma çekebileceği söyleniyor.