Şimdiye kadar en çok geçiş Bahreyn'de yaşanmış
Bu yıl şimdiye kadar yapılan yarışlarda en çok geçişin Bahreyn'de yapıldığı ortaya çıktı.
Bu yıl araçların yere basma gücü seviyesi geçen seneye oranla arttı. Buna paralel şekilde araçların ürettiği kirli hava miktarı da artmış oldu.
Bu, arkadan gelen sürücünün takibini zorlaştırdı ve geçişler geçen bazı pistlerde geçen yıla oranla düştü.
Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de, geçen yıl 37 geçiş olurken, bu yıl 78 geçiş oldu. Sakhir pisti böylelikle bu yıl şimdiye kadarki yarışlarda en çok geçişin yaşandığı pist oldu.
Suudi Arabistan, Miami, Monako ve İspanya, geçişin geçen seneye kıyasla azaldığı yarışlar oldu.
Fakat toplam olarak bakıldığında, geçen yıl ilk sekiz yarışta 293 geçiş olurken, bu yıl 315 geçiş yapıldı.
Geçiş sayıları:
|Yarış
|2022
|2023
|Bahreyn
|37
|78
|Suudi Arabistan
|36
|32
|Avustralya
|30
|34
|Azerbaycan
|23
|23
|Miami
|60
|52
|Monako
|22
|13
|İspanya
|65
|48
|Kanada
|20
|35
|Toplam
|293
|315
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