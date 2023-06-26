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Şimdiye kadar en çok geçiş Bahreyn'de yaşanmış

Bu yıl şimdiye kadar yapılan yarışlarda en çok geçişin Bahreyn'de yapıldığı ortaya çıktı.

Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Bu yıl araçların yere basma gücü seviyesi geçen seneye oranla arttı. Buna paralel şekilde araçların ürettiği kirli hava miktarı da artmış oldu.

Bu, arkadan gelen sürücünün takibini zorlaştırdı ve geçişler geçen bazı pistlerde geçen yıla oranla düştü.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de, geçen yıl 37 geçiş olurken, bu yıl 78 geçiş oldu. Sakhir pisti böylelikle bu yıl şimdiye kadarki yarışlarda en çok geçişin yaşandığı pist oldu.

Suudi Arabistan, Miami, Monako ve İspanya, geçişin geçen seneye kıyasla azaldığı yarışlar oldu.

Fakat toplam olarak bakıldığında, geçen yıl ilk sekiz yarışta 293 geçiş olurken, bu yıl 315 geçiş yapıldı.

Geçiş sayıları:

Yarış 2022 2023
Bahreyn 37 78
Suudi Arabistan 36 32
Avustralya 30 34
Azerbaycan 23 23
Miami 60 52
Monako 22 13
İspanya 65 48
Kanada 20 35
Toplam 293 315
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Japonya GP'si için Nisan ayı ihtimali artıyor
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