Sim takım arkadaşı, Verstappen'in benzersiz sürüş stilini özetliyor

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Verstappen'in Team Redline online yarış takım arkadaşı Kerkhof, Hollandalının sürüş tarzındaki hassasiyetin Formula 1 gridinde önemli bir fark yarattığına inanıyor.

Verstappen 2022 F1 sezonunu domine ederek 22 Grand Prix'de 15 zafer elde etti ve 3 Sprint'ten 2'sini kazanmanın yanı sıra, Japonya'da sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğu garantiledi -2011'de Sebastian Vettel'den bu yana görülen en erken şampiyonluk, ironik bir şekilde yine Suzuka'da gerçekleşti-

Red Bull pilotu iki kez Dünya Şampiyonu olarak bir sezonda bir pilotun en fazla galibiyet ve puan rekorlarını kırarken, takım da 2013'ten bu yana ilk Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etti.

Grand Prix'lere katılmadığı zamanlarda internet üzerinden yarışan Hollandalı pilot, Team Redline takımıyla bir kez daha sanal Le Mans 24 Saat yarışlarına katılmaya hazırlanıyor.

Takım arkadaşı Kerkhof geçtiğimiz günlerde, Verstappen'in F1 takım arkadaşı Sergio Perez'in yapamayacağı şekilde aracı kullanma yeteneği de dahil olmak üzere Hollandalı pilotu benzersiz kılan şeylerden bahsetti.

Verstappen, önden kaymayı minimuma indirmek için aracın güçlü bir ön bölümü olmasını tercih etmesiyle biliniyor, bu sayede aracını virajda rahatça döndürebilir ve gevşek bir arka tarafla başa çıkabilir.

Max Verstappen, Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke, Atze Kerkhof, Team Redline Fotoğraf: Team Redline

Kerkhof bunu şöyle açıklıyor: "Max'i güçlü kılan şey, sürüşünde çok dinamik olması. Bu yüzden sürmesi imkansız bir aracı kullanabilir ve onu, sınırın üzerine ve optimum performansın sınırına herkesten daha iyi çıkarabilir."

"Sezonun başında Red Bull tembeldi ve önden kayma nedeniyle aracı sürmesi kolaydı."

"Önden kayma, aracı sürmenin çok sıkıcı bir yoludur çünkü fren pedalıyla ne yaparsanız yapın, belli bir noktada araç artık dönmez."

"Max'in çok iyi yaptığı şey, çok sivri olan bir arabayı dengelemek. Başka hiç kimse bununla başa çıkamaz çünkü kaymaya başlarlar, ancak o bunu mükemmel bir şekilde pürüzsüz hale getirmeyi başarıyor ve bu ekstra dönüşü kullanıyor; ayrıca buna ihtiyaç duymadığında bunu bırakabiliyor."

Kerkhof sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür bir dengeyle başa çıkabilirseniz araçtan daha fazla potansiyel elde edebilirsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Bunu 2021'de Valtteri [Bottas] ve [Lewis] Hamilton'ın Mercedes'lerinde görebiliyordunuz; araç ray üzerinde gidiyor gibiydi."

"Max biraz daha fazla mücadele ediyordu çünkü araçtan maksimum verimi almak için yapması gereken buydu."

"2022 sonlarına doğru, araç biraz daha Max'in hoşuna gitti ve ekstra performans elde edebildi; Sergio ile aralarındaki ayrılık burada ortaya çıktı."

"Kitap gibi sürüş stili; yani frende agresif, freni bırakırken yumuşak, doğru noktada direksiyon hareketi. Bu şekilde 0.5 saniye kazanabilirsiniz, ancak son 0.5 saniye dengenin sağlandığı ince çizgi sayesinde gelir."

"Bu kitap gibi olan sürüş stilinden uzaklaşarak, denge üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için milimetrik bir şekilde ayarlanması gerekiyor."

"Bu onun diğerlerinden daha iyi yapabildiği ve [Charles] Leclerc'in de iyi olduğu bir şey."