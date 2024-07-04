Silverstone'un zor geçmesini bekleyen Alonso: "Cowell'in gelişi iyi bir haber"

Aston Martin, Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'i CEO olarak atadı ve önemli isimlerle anlaşmayı sürdürdü.

Andy Cowell'in gelişi ve potansiyel Adrian Newey anlaşması hakkında yorum yapması istenen Alonso şöyle dedi: "Sadece Andy Cowell'ı değerlendirebilirim çünkü diğerleri sadece söylenti."

"Aylardır basında yer almayan tek söylenti Andy Cowell'dı ve o herkes için sürpriz oldu."

"Açıkçası çok mutluyum. Kendisini şahsen tanımıyorum; sadece geçmişte rakip olduğumuz saygı duyduğum birisi fakat Andy ile tanışıp takımdaki görüşü hakkında sohbet etmek için sabırsızlanıyorum."

"Belli ki Lawrence ona çok güveniyor. Martin Whitmarsh da öyle. Ayrıca ona teşekkür etmek istiyorum, Aston Martin için büyük katkı sağladı."

"Martin takıma geldiğinde, Aston Martin bir geçiş aşamasındaydı ve burası için çok şey yaptı. Evet, umarım Martin ayrılmadan önce onu mutlu edecek bir şeyler yapabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cowell'ın Honda, Aramco ve Aston Martin arasında bir köprü olup olmayacağı sorusuna Alonso, "Öyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu sadece bir görüş."

"Belki siz onu benden daha iyi tanıyorsunuzdur, bilemem."

"Yine de ekibimizin önünde birkaç büyük zorluk var ve bu tür insanlar ve harika mühendisler ya da tasarımcılar bize kesinlikle yardımcı olacak." cevabını verdi.

Aston Martin de dahil olmak üzere bazı takımların güncellemelerinin çalışmamasıyla ilgili Alonso, "Açıkçası bu konuda herhangi bir fikrim yok. Sanırım kendimize odaklanmamız gerekiyor."

"Diğer takımlarda kimlerin sorun yaşadığını ya da neler olduğunu kontrol etmedim."

"Bence şu anda kendimiz hakkında çok net bir fikrimiz var. Birkaç yarıştır bizim için her şeyin çok daha siyah ya da beyaz olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden durum biraz daha kolay. Fakat diğer takımların nelerle karşılaştığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Alonso, Silverstone'un kolay olmayacağını kabul ediyor.

"Kağıt üzerinde uzun virajları ve yüksek hızıyla bizim için zor olması gereken bir başka pist olacak."

"Fakat burası bizim kendi ülkemizde yapılıyor. Her sabah fabrikaya gidiyoruz, orada bazı toplantılar yapıyoruz. Pek çok çalışanla tanışıyoruz"

"Bir sürü iyi şans dilekleri ve bunun gibi şeyler alıyoruz. Bu yüzden burada başarılı olmak istiyoruz."

"Hava durumunu da görmek lazım. Değişken bir hava olursa belki bize yardımcı olabilir fakat göreceğiz."

"Bu hafta sonu nasıl performans sergileyeceğimizi tahmin edemiyorum. Sadece son iki yarıştan daha iyi olmasını umuyorum."



