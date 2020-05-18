Silverstone'un çifte F1 yarış planı "hazırlıksız" bir şekilde yapıldı

Silverstone, geçtiğimiz hafta Formula 1 yönetimi ile yeni bir anlaşma yaptı ve her iki taraf birden, 26 Temmuz'da ve 2 Ağustos'ta peş peşe yapılacak yarış planı yaptı, ancak tarihler ise kesin olarak açıklanmadı.

Sky F1'e röportajında Pringle şunları söyledi: "Hâlâ çözmemiz gereken şeyler var. Üzerinde çalışıyoruz ve bunu son güne kadar hazır edeceğiz."

"Daha önce de belirttiğim gibi, bu tamamen hükumetin yeşil ışık vermesine bağlı, ki bu da yarışların neden yapılmadığının nedeni olabilir. Ancak virüsün gidişatı, hükumetin hafta başında açıkladığı gibi ilerlerse, ben bunun yapılacağına inanıyorum. Yarışın yapılması için gerekli olan tüm otoriteler ile çalışıyoruz."

"F1, sezonların dünya çapında olmasını sağlamak için çok titiz ve kapsamlı bir test dönemi ortaya koymayı planlıyor. Mümkün olup olmadığını görmek için çok fazla planlama yapmak zorunda kaldık. Bu yarışlar, normalde bir F1 etkinliğini yürüttüğümüz şekilden çok farklı görünecektir."

“Hayranlarımızın, orada bulunamayacakları için onlardan özür dilerim, umarım İngiliz GP olmaktan ve henüz adı olmayan diğer bir yarışa göre biraz daha rahat olacaklar. Yani bu, yapmamız gereken başka bir iş - ikinci yarışı adlandırmak. ”

Pringle, İngiltere dışındaki üç F1 takımının Silverstone'a ulaşması için düzenlemeler ile beraber, seyahatle ilgili ele alınması gereken büyük zorluklar olduğunu kabul etti.

“Durum İngiltere'ye gelen denizaşırı takımlarla ilgili, ama aynı zamanda İngiltere'deki merkezlerinden, kendi ülkelerinde seyahat edenlerle ilgili. Evet, F1 takımlarının yüzde 70'inin bu yarışa gelmesi oldukça kolay olacak, ancak burada 'motor sporları vadisinde' olmayan yüzde 30 da var."

“Bu yüzden sadece bu ülkenin gereksinimlerini değil, aynı zamanda şampiyonada bulunan diğer ülkelerin sorunlarını da karşılayacak sağlam çözümlere ihtiyaç var, çünkü F1'in yarışacağı tek yer Büyük Britanya ise, bu bir şampiyona olmaktan çıkacak."

“Her şey için işe yarayan bütünsel bir çözüm olması gerekiyor. Bunun üzerinde çok fazla iş olduğunu biliyorum, herkesin uygulanabilir bir çözüm bulma konusunda çok fazla istekli olduğunu biliyorum ve hâlâ biraz zaman var. Bu çözümlerin bulunacağını umuyorum.”

Pringle, 2020 yarışına bilet satın alan ve rezervasyonlarını 2021'e çeken hayranların, Sky F1 ile birlikte oluşturulan özel video içeriğine erişebileceğini de sözlerine ekledi.