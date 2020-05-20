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Formula 1 / Son dakika

Silverstone'la ilgili son durumun ardından Hockenheim'la görüşmeler hızlandı

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Silverstone'la ilgili son durumun ardından Hockenheim'la görüşmeler hızlandı
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 15:30

Hockenheim CEO'su Jorn Teske, Silverstone'la ilgili mevcut durum sonrası Formula 1'le yaptıkları görüşmelerin hız kazandığını söyledi.

Formula 1, 2020 takvimini hazırlayabilmek için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor ancak ülkeler ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ortada çok büyük bir belirsizlik var.

İngiltere GP'siyle ilgili belirsizlik devam ediyor ve bu, F1'in yapmış olduğu yeni planlar olumsuz etkilemiş durumda. Çünkü Başbakan Borjis Johson, ülkeye giren kişilerin iki hafta süreyle karantina alına alınacağını açıkladı.

Bu da F1'in lehine olan bir şey değil.

Şu anda Formula 1 yönetimi perde arkasında İngiliz yetkililerle görüşmelere devam ediyor ve F1 personeli için bir istisna elde etmeye çalışıyor. Ancak bu elde edilemezse, planın değiştirilmesi gerekecek ve yarışın alternatifi olarak Hockenheim belirlenmiş durumda.

Hockenheim, F1 yarışını seyircisiz şekilde gerçekleştirmeye açık ve zaten Formula 1 yönetimiyle görüşmelerde son aşamaya yakınlar.

Hockenheim CEO'su Jorn Teske, Silverstone'la olan bitenleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda F1 yönetiminden haber beklediklerini doğruladı.

Teske, Motorsport.com'a yaptığı özel açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor. İngiltere'deki karantina şartlarına ilişkin siyasi kararın, Avrupa yarış takvimi ve dolayısıyla da bizim üzerimizde bazı etkileri olabileceği ortada."

"Buna karşılık eğer İngiltere'de yarış gerçekleşirse, otomatik olarak takvimde olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

Bu, Silverstone  yarışı yapılsa dahil F1 yönetiminin Hockenheim'da yarış düzenlemek istediği anlamına geliyor.

Christian Nimmervoll

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Bu Haber Hakkında

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Editör Ronald Vording

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