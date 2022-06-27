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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Silverstone'da yağmur beklentisi azaldı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si için yağmur ihtimali her geçen gün azalıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Silverstone'da yağmur beklentisi azaldı
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Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Silverstone'da yapılacak ve hafta sonu için yağmur ihtimali az da olsa var.

FIA'nın hava tahminlerine göre cuma günü için %40'lık bir yağmur ihtimali bulunuyor. Cumartesi günü için de yağmur ihtimali vardı ancak bu ihtimal son günlerde epey düştü.

Şu anda cumartesi için yağmur ihtimali %20 seviyelerinde. Pazar günü ise yağmur ihtimali bulunmuyor.

Öte yandan Silverstone'da takımları soğuk bir hava bekliyor. Cuma günü hava 19 derece seviyelerinde olacak. Cumartesi günü 22 dereceye çıkarken, pazar günü 23 dereceyi bulacak.

Üç gün de rüzgarın hızı 10 ila 15 km/s arasında değişecek.

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