Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız" Sonraki / Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si, kuru zeminde geçecek.

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Son yarışlarda, hafta sonuyla ilgili yağmur beklentileri oldukça yüksekti ancak bu yarışların tamamı kuru zeminde geçti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silverstone yarışının bulunduğu bölgede hava epey değişken olabiliyor ve yağmur ihtimali genelde her zaman var.

Ancak bu hafta sonu, üç günün tamamında neredeyse hiç yağmur ihtimali yok.

1. antrenman seansı ve sıralama turlarının yapılacağı cuma günü hava 26 dereceyi bulacak ve yağmur ihtimali %5 olarak açıklanmış durumda.

Cumartesi günü hava 27 dereceye çıkarken, yağmur ihtimali de %8 seviyesinde olacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı daha da artarak 29 dereceyi bulacak ve yağmur ihtimali de %2 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu boyunca rüzgar da etkili olmayacak. Cuma günü rüzgar 13 km/s hızda eserken, cumartesi günü bu oran 10 km/s, pazar günü ise 5 km/s'ye inecek.

Heineken signage around the Silverstone circuit

Heineken signage around the Silverstone circuit

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Önceki haber

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Sonraki haber

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

12 s
2
Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

1 g
3
Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

1 s
4
Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

18 s
5
Formula 1

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor

1 g
Son Haberler
Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
F1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

27dk
Silverstone'da yağmur beklenmiyor
F1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

1 s
Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
F1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

1 s
F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
F1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

12 s
Perez: "Avusturya'da yaşananlardan dersler çıkardım"
F1

Perez: "Avusturya'da yaşananlardan dersler çıkardım"

13 s
Son Videolar
F1'in deneyeceği 06:05
Formula 1
13 s

F1'in deneyeceği "sprint yarış" nedir?

Silverstone'da sanal bir tur 01:37
Formula 1
18 s

Silverstone'da sanal bir tur

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak Britanya GP
Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Perez: "Avusturya'da yaşananlardan dersler çıkardım" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Avusturya'da yaşananlardan dersler çıkardım"

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı Britanya GP
Formula 1

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır
Formula 1 Formula 1

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır

Son Haberler

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Silverstone'da yağmur beklenmiyor
Formula 1 Formula 1

Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.