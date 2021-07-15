Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Son yarışlarda, hafta sonuyla ilgili yağmur beklentileri oldukça yüksekti ancak bu yarışların tamamı kuru zeminde geçti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silverstone yarışının bulunduğu bölgede hava epey değişken olabiliyor ve yağmur ihtimali genelde her zaman var.

Ancak bu hafta sonu, üç günün tamamında neredeyse hiç yağmur ihtimali yok.

1. antrenman seansı ve sıralama turlarının yapılacağı cuma günü hava 26 dereceyi bulacak ve yağmur ihtimali %5 olarak açıklanmış durumda.

Cumartesi günü hava 27 dereceye çıkarken, yağmur ihtimali de %8 seviyesinde olacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı daha da artarak 29 dereceyi bulacak ve yağmur ihtimali de %2 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu boyunca rüzgar da etkili olmayacak. Cuma günü rüzgar 13 km/s hızda eserken, cumartesi günü bu oran 10 km/s, pazar günü ise 5 km/s'ye inecek.

Heineken signage around the Silverstone circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images