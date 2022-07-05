Silverstone'da Verstappen'in aracının tabanına parça sıkışmış

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Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin başlangıcında güçlü bir tempo yakalamış ve Carlos Sainz'ı hataya zorlayarak liderliği almıştı.

Fakat 12. turda hız kaybeden Verstappen, pist üstündeki bir parçanın üzerinden geçmesi nedeniyle lastiğinin patladığını düşündü ve pite döndü. Fakat lastik değiştirmek işe yaramadı çünkü Hollandalı pilot piste döndüğü vakit aracı hâlâ çok yavaştı.

Yarışın ardından Verstappen'in aracının sol tarafında büyük bir hasar olduğu görüldü fakat aynı zamanda bir başka detay da ortaya çıktı.

Verstappen bu sorunu yaşamadan önce AlphaTauri pilotları arasında temas yaşanmıştı ve iki araçtan bazı parçalar pist üstüne savrulmuştu.

Hollandalı pilot da bu parçalardan birisinin üzerinden geçti ve hem tabanın sol kısmı parçalandı, hem de parçalardan birisi aracın tabanına sıkıştı.

Takım bu parçayı yarış içerisinde göremese de, yarıştan sonra yapılan incelemelerde fark edildi ve araçtan çıkarıldı.

Verstappen daha sonra o parçayla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.