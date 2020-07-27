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Formula 1 / Son dakika

Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış

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Silverstone'da ters pist asla bir seçenek olmamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 Tem 2020 11:19

Silverstone pisti patronu Stuart Pringle, yeniden düzenlenen 2020 Formula 1 sezonu takvimi için Silverstone'da ters pistte yarış yapma seçeneğinin asla gündeme gelmediğini söyledi.

Bu sene iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak olan Silverstone'da tersine pist yapısında yarış yapabileceği iddia edilmişti.

Motorsport.com'a konuşan Pringle, "Bu pek gerçekçi bir fikir değildi çünkü Silverstone bir Grand Prix pisti. Burada tersine gidemezsiniz."

"Bu, benim bir gazeteciyi hızlı bir şekilde reddetmemem sonucunda sinsice ortaya çıktı. Ancak bu iddialar harikaydı çünkü 3-4 hafta boyunca adımız gündemde oldu."

"Biz her şeyi ayarlanmış bir pistiz. Burada tersine yarışamazsınız."

"Pistte ne yaparsak yapalım, çok küçük değişiklikler olacaktı. Pistin yerel versiyonunda yarışamazlardı çünkü hemen başları dönerdi. Bu yüzden asla ciddi bir seçenek olmadı." dedi.

 

Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris ve Alex Albon için bu seneki yarışlar kendi evlerinde seyircisi geçecek yarış olacak.

Russell, bu durumun duygusal anlamda kendisini etkileyeceğini ancak performans açısından pek etkilemeyeceğini söyledi.

Russell, "Padoğa girdiğimizde oluşan heyecan olmayacak. Kendi evinizde yarışırken, aldığınız destek sayesinde her zaman ekstra bir vitese daha sahip olursunuz."

"Bu harika bir his. Padokta gezerken, selamlama turunda ve her şeyde insanların sizin adınızı haykırdığını duyarsınız."

"Ancak sonuç olarak ister Silverstone, ister Macaristan ya da Avusturya, her neresi olursa olsun kaskımı taktığım zaman her zaman mümkün olan en hızlı şekilde sürmeye çalışırım."

"Bu yüzden o desteği özleyeceğim ve Silverstone her zaman taraftarlar açısından benim için sezonun en iyi yarışlarından birisi olur. Ancak kaskı taktığınız an, pek bir şey değişmez." dedi.

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Editör Alex Kalinauckas

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