Silverstone'da tam tersi yönde bir tur nasıl olurdu?

Silverstone'un patronu Stuart Pringle, 5.891 km'lik pistin bu yıl iki yarış yapılması halinde hem normal hem de tam tersi yönde koşulabileceğini söylemişti.

Pringle, "O kadar da aptalca bir düşünce değil. Şu noktada pisti farklı bir şekilde çalıştırma lisansımız yok. Ama bunlar olağanüstü dönemler ve sanırım olağanüstü kararlar alınıyor."

"Masanın üzerinde duran hiçbir şey yok. Ama önümüzdeki dört haftanın nasıl olacağını göreceğiz."

"Formula 1 için zor bir durum. Sadece Büyük Britanya'daki duruma değil, dünyada neler olup bittiğine, seyahat düzenlemelerinin nasıl olduğuna bakıyorlar. Yani belki de o kadar da çılgın bir şey değildir."

"Biz sabit bir pistiz, sabit bir ayarımız ve altyapımız var. Ayrıca deneyimli bir ekibimiz var. Ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar." dedi.

Tam tersi yönde atılmış turu yukarıdan seyredebilirsiniz.