Silverstone’da pilotlar geçit törenine LEGO araçlarıyla çıkacak

Formula 1 yönetimi, taraftar odaklı ve yaratıcı etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz yıl Miami Grand Prix'sinde büyük ilgi gören LEGO gösterisinin ardından çıtayı daha da yukarı taşıyan ortaklık, Silverstone’da 22 pilotun tamamına kendi mini LEGO aracını hazırladı. Her takımın kendi 2026 tasarımına, logolarına ve pilotların yarış numaralarına göre dizayn edilen bu minik araçlar, yarıştan yaklaşık 1.5 saat önce pistte boy gösterecek.

Çek Cumhuriyeti'ndeki Kladno LEGO fabrikasında 20 kişilik tasarımcı, mühendis ve uzman bir ekip tarafından üretilen bu proje, tam 6.400 saatlik bir çalışmanın ürünü.

LEGO F1 Mini Araçlarının detayları;

28.000+ Parça: Her bir mini araçta 28 binden fazla gerçek LEGO parçası ve sürüşü sağlayan mekanik bileşenler yer alıyor.

25 km/s Hız: Go-kart tekerleklerine sahip olan bu özel üretim mini araçlar, pist üstünde 25 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.

280 kg Ağırlık: Araçların toplam ağırlığının 65 kilogramını sadece gövdedeki LEGO parçaları oluşturuyor.

Formula 1 Ticari Direktörü Emily Prazer, heyecan uyandıran bu aktivasyon hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Miami'deki geçiş töreni sezonun en unutulmaz ve en çok konuşulan anlarından biri olmuştu; sporumuzun farklı bir yönünü göstererek dünya genelindeki taraftarların hayal gücünü yakalamıştı.”

“Bu sezon hem Silverstone'daki hem de ekran başındaki taraftarlar için bu harika gösteriyi bir adım öteye taşıyoruz. Formula 1 ve LEGO dünyasını bir araya getirmek; inovasyonu, yaratıcılığı ve eğlenceyi her yaştan taraftara ilham verecek şekilde bir araya getirmek çok özel.”

LEGO Grubu Ürün ve Pazarlama Müdürü Julia Goldin ise, "Geçen yıl hem pilotlardan hem de taraftarlardan gelen harika tepkileri görmezden gelemezdik. Herkes daha fazlasını istedi, biz de bunu gerçekleştiriyoruz.

“Geçen yıla kıyasla çok daha büyük bir sürpriz hazırlamak istedik. Pilotların bu mini araçlarla piste çıktıklarında neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.