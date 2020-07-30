Silverstone'da pilot hakem Emanuele Pirro olacak

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk üç yarışta Vitantonio Liuzzi, Emanuele Pirro ve Derek Warwick pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Pirro oldu.

Pirro, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve Steiermark'taki ikinci yarışta yine bu görevi üstlenmişti.

Pirro'ya ek olarak Tim Mayer ve Paolo Longoni, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler: