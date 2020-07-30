Silverstone'da pilot hakem Emanuele Pirro olacak
paylaşım
yorumlar
FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Emanuele Pirro olacağını açıkladı.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk üç yarışta Vitantonio Liuzzi, Emanuele Pirro ve Derek Warwick pilot hakemlik görevini üstlenmişti.
Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Pirro oldu.
Pirro, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve Steiermark'taki ikinci yarışta yine bu görevi üstlenmişti.
Pirro'ya ek olarak Tim Mayer ve Paolo Longoni, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.
Bu yıl bu görevi üstlenenler:
|Yarış
|Yarış hakem
|Avusturya GP
|Vitantino Liuzzi
|Steiermark GP
|Emanuele Pirro
|Macaristan GP
|Derek Warwick
|Britanya GP
|Emanuele Pirro
Önceki haber
Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"
Sonraki haber
Silverstone'da yağmur beklenmiyor
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Silverstone'da pilot hakem Emanuele Pirro olacak
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov