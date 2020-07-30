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Formula 1 / Son dakika

Silverstone'da pilot hakem Emanuele Pirro olacak

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Silverstone'da pilot hakem Emanuele Pirro olacak
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 07:46

FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Emanuele Pirro olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk üç yarışta Vitantonio Liuzzi, Emanuele Pirro ve Derek Warwick pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Pirro oldu.

Pirro, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve Steiermark'taki ikinci yarışta yine bu görevi üstlenmişti.

Pirro'ya ek olarak Tim Mayer ve Paolo Longoni, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler:

Yarış Yarış hakem
Austria Avusturya GP Italy Vitantino Liuzzi
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
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Editör Kemal Şengül

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