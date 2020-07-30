Silverstone'da yağmur beklenmiyor

Silverstone'da bugün hava sıcaklığı 27 derece ve yarın 31 dereceye olacak.

Fakat Cumartesi günü hava soğumaya başlayacak ve hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Gündüz hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Pazar günü ise hava sıcaklığı 2 derece daha düşecek ve 20 derece inecek.

Her üç günde de yağmur beklenmiyor.

Yağmur ihtimali her üç gün içinde şu anda %10'dan daha düşük seviyelerde. Ancak hava sıcaklığı yine oldukça düşük seviyelerde olacak.