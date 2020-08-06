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Formula 1 / Son dakika

Silverstone'da hava sıcak olacak

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Silverstone'da hava sıcak olacak
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 06:43

Bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde hava sıcaklığı yüksek olacak.

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da özellikle cuma günü hava 30'lu dereceleri aşacak ve 32 dereceye kadar çıkacak.

Cumartesi günü havanın 3 derece azalması ve 29 dereceye inmesi bekleniyor.

Pazar günü de hava 30 derece olacak. Üç gün için de yağmur ihtimali neredeyse hiç yok.

Sadece pazar günü sabah saatlerinde kısa yağmur geçişleri olabileceği ifade ediliyor.

Fakat hem cumartesi hem de pazar günü kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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