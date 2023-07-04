Kayıt Ol
Önceki / Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Mercedes patronu Toto Wolff, Silverstone'a yeni güncellemeler getireceklerini ve bundan ötürü hafta sonuyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, on stage

Mercedes, konsept değişikliği sonrası performans anlamında ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu Silverstone'a getirecek.

Takım bir süredir bunun üzerinde çalışıyor ve yeni güncellemelerin Alman üreticiyi Red Bull'a yaklaştırması bekleniyor.

Avusturya'daki yarış kafalarda bazı soru işaretleri oluştursa da, Toto Wolff bir sonraki yarış için epey iyimser.

Wolff hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Avusturya'daki zorlu hafta sonunun ardından yeniden yarışıyor olmak memnuniyet verici."

"Orada birkaç puan almayı başarsak da, daha fazlası için yeterli tempomuz yoktu."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Red Bull'un arkasındaki takımlar inanılmaz derecede yakın ve durum her hafta değişiyor. Bunun bir kısmı piste, bir kısmı da takımların getirdiği güncellemelere bağlı."

"Spielberg'da bu denklemin yanlış tarafındaydık fakat şimdi mücadeleye dönme fırsatımız olacak."

"Takım, performansımızı analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak için çok çalıştı. Sonucu kabullenmiş durumdayız. Şimdi önceki yarışlarda yakaladığımız ivmeyi yeniden yakalamayı hedefliyoruz."

"Silverstone'a yeni güncellemeler getireceğimiz ve denemeler yapmaya devam edeceğimiz düşünüldüğünde, takımın iyimser olması için gayet iyi sebepler var."

"Fakat aceleci davranıp, hata yapmak istemiyoruz. Odak noktamız araçtan maksimumu almak ve ne durumda olacağımızı görmek."

"İngiltere Grand Prix'si sezonun önemli yarışlarından birisi. Silverstone'daki atmosfer benzersiz ve taraftarların desteği gerçekten inanılmaz. Pist, Brackley ve Brixworth'deki fabrikalarımızın hemen aşağısında olduğu için aynı zamanda bizim ev yarışımız."

"Hızlı ve akıcı olan pist düzeni, harika yarışlara olanak sağlıyor. Bu yüzden umarım iyi performans sergiler ve güzel bir şov izletiriz."

paylaşım
yorumlar

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Formula 1
Avusturya GP

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Formula 1
Avusturya GP

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Daha fazlası
Toto Wolff
Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz" Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"

Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"

Formula 1

Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak" Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Formula 1
Monako GP

Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek" Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Formula 1

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak" Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Formula 1
Avusturya GP

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü" Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil" Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Son Haberler

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

F1 Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

F1 Formula 1
Avusturya GP

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol