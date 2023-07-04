Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Mercedes, konsept değişikliği sonrası performans anlamında ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu Silverstone'a getirecek.

Takım bir süredir bunun üzerinde çalışıyor ve yeni güncellemelerin Alman üreticiyi Red Bull'a yaklaştırması bekleniyor.

Avusturya'daki yarış kafalarda bazı soru işaretleri oluştursa da, Toto Wolff bir sonraki yarış için epey iyimser.

Wolff hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Avusturya'daki zorlu hafta sonunun ardından yeniden yarışıyor olmak memnuniyet verici."

"Orada birkaç puan almayı başarsak da, daha fazlası için yeterli tempomuz yoktu."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Red Bull'un arkasındaki takımlar inanılmaz derecede yakın ve durum her hafta değişiyor. Bunun bir kısmı piste, bir kısmı da takımların getirdiği güncellemelere bağlı."

"Spielberg'da bu denklemin yanlış tarafındaydık fakat şimdi mücadeleye dönme fırsatımız olacak."

"Takım, performansımızı analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak için çok çalıştı. Sonucu kabullenmiş durumdayız. Şimdi önceki yarışlarda yakaladığımız ivmeyi yeniden yakalamayı hedefliyoruz."

"Silverstone'a yeni güncellemeler getireceğimiz ve denemeler yapmaya devam edeceğimiz düşünüldüğünde, takımın iyimser olması için gayet iyi sebepler var."

"Fakat aceleci davranıp, hata yapmak istemiyoruz. Odak noktamız araçtan maksimumu almak ve ne durumda olacağımızı görmek."

"İngiltere Grand Prix'si sezonun önemli yarışlarından birisi. Silverstone'daki atmosfer benzersiz ve taraftarların desteği gerçekten inanılmaz. Pist, Brackley ve Brixworth'deki fabrikalarımızın hemen aşağısında olduğu için aynı zamanda bizim ev yarışımız."

"Hızlı ve akıcı olan pist düzeni, harika yarışlara olanak sağlıyor. Bu yüzden umarım iyi performans sergiler ve güzel bir şov izletiriz."