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Silverstone, yarıştan önce uçak gösterisi yapmaya devam edecek

Ekleyen:
, Şef Editör

Silverstone, askeri uçaklarla gösteri yapılmamasına ilişkin karardan etkilenmeyeceğe benziyor.

Silverstone, yarıştan önce uçak gösterisi yapmaya devam edecek

Formula 1, geçtiğimiz günlerde organizatörlere gönderdiği bir yazı ile, artık yarış hafta sonlarında askeri uçakla gösteri yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtmişti.

F1 bunu temelde karbon emisyonlarını azaltma arzusuyla yapıyor. Aynı zamanda bu tarz gösterilerin, ülkelerin askeri güçlerini gösterdikleri bir şova dönüşmesinden de endişe duyuluyor.

Sonuç olarak artık hiçbir yarışta, özellikle yarış öncesi yapılan bu gösterilere izin verilmeyecek. Askeri uçak dışındaki uçak gösterilerinde de sürdürülebilir yakıt kullanılması gerekecek.

Fakat Silverstone'da, her yarıştan önce geleneksel olarak gösteri yapan Red Arrows, yine sahnede olmaya devam edecek.

Pistin direktörü Stuart Pringle, RaceFans'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Red Arrows akrobasi takımı 1966'dan beri Silverstone'da taraftarları eğlendiriyor ve bu geleneğin 2022'de de devam edeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

"RAF Red Arrows akrobasi takımı askeri bir gösteri değil. Dolayısıyla Formula 1'in kısıtlamalarına tabi değil."

"Onları 3 Temmuz'da, bir kez daha Silverstone'da  görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bu durum muhtemelen Monza'daki İtalya Grand Prix'sinden önce düzenli olarak gösteri yapan Frecce Tricolori gibi diğer akrobasi ekipleri için de geçerli olacak.

The RAF Aerobatics team, the Red Arrows, display for the crowds in their BAE Systems Hawk T.Mk.1As

The RAF Aerobatics team, the Red Arrows, display for the crowds in their BAE Systems Hawk T.Mk.1As

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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