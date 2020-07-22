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Formula 1 / Son dakika

Silverstone üçüncü bir F1 yarışına ev sahipliği yapabilir, Malezya takvime dönebilir!

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Silverstone üçüncü bir F1 yarışına ev sahipliği yapabilir, Malezya takvime dönebilir!
Ekleyen:
, Editör
22 Tem 2020 16:28

Alman Auto motor und Sport'un haberine göre Silverstone pisti, Barcelona'da artan koronavirüs vakalarından ötürü üçüncü bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmayı düşünüyor.

Yenilenen 2020 takviminin ilk üç yarışı başarıyla gerçekleşti. Bunlardan iki tanesi Avusturya'da yapıldı ve bir tanesi de Macaristan'da gerçekleşti.

Şimdi şampiyonada iki haftalık bir araca olacak ve sonrasında takımlar 2 ile 9 Ağustos'ta Silverstone'da arka arkaya iki yarışa çıkacaklar. 16 Ağustos'ta ise Barcelona yarışı gerçekleşecek.

Ancak son günlerde Katalonya'da koronavirüs vakalarıyla ilgili olan durum giderek kötü bir hal almaya başladı ve vaka sayıları tekrar atıyor. Bundan ötürü de Barcelona Formula 1 yarışının durumu sorgulanmaya başladı.

Auto Motor und Sport'a göre Formula 1 yönetimi, İspanya GP'yi iptal etme kararını düşünüyor ve eğer yarış gerçekleşmezse, 16 Ağustos'ta Silverstone'da üçüncü bir yarış daha yapmayı planlıyorlar. Bu konudaki karar önümüzdeki hafta başında verilecek.

Aynı zamanda Hockenheim da İspanya yerine Ağustos ayında F1 yarışına ev sahipliği yapmak için adaylar arasında yer aldı. Ancak büyük olasılıkla bu kadar kısa sürede TV ve diğer gerekli altyapıyı hazırlamaları mümkün olmayacak. Bu yüzden de Almanya ihtimali rafa kalkmış gibi duruyor.

Ayrıca bugün itibariyle Formula 1 takvimi için yeni bir aday da ortaya çıkmış gibi görünüyor: Malezya. Artık F1'e ev sahipliği yapmayan Malezya, Çin'in takvimden düşecek olması nedeniyle F1 için potansiyel bir hedef haline geldi. Bu, Vietnam ve Malezya'dan oluşan kısa bir Asya turu anlamına gelebilir.

Ancak şimdilik görüşmelerin ne kadar olumlu gittiği bilinmiyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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