Silverstone, taraftarların piste yakın olabilmesi için pistteki çitleri tamamen yeniliyor

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Güvenliği arttırmayı ve aynı zamanda seyircilerin piste daha fazla yaklaşarak daha iyi bir görüşe sahip olmalarını hedefleyen pist yönetim, bu hedef doğrultusunda Wellington düzlüğünde yer alan çitleri tamamen yeniliyor.

Hollandalı motor sporları mühendislik şirketi Geobrugg, yaklaşık 15 metre ileriye taşınacak yeni çitlerin yerleştirilmesinden sorumlu olacak.

Geobrugg'a göre, Brooklands'in iç kısmına doğru inen çitlerden oluşan yaklaşık çeyrek kilometrelik alan, pistin daha iyi görünmesini sağlayacak.

FIA ve FIM tarafından tarafından kullanımı onaylanmış olan Geobrugg çitleri, kurulumunun hızlı ve kolay olmasının yanı sıra hareket ettirilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor. Çitler, FIA testlerinden de geçmiş durumda, bu testler arasında 60 km/s hızla bir ateşlenen 780 kg'lık bir kürenin yakalanması ve 20 derecelik bir giriş açısıyla 120 km/s hızla gelen bir aracın çitlere çarpması yer alıyor.

Silverstone pist müdürü Lee Howkins, "Düzlüğün hızı ve F1'in yeni güvenlik unsurları göz önüne alındığında Geobrugg sistemine geçmek için doğru zamandı."

"Taraftarlara en iyi deneyimi ve en iyi manzarayı sunduğumuzdan emin olmak istiyoruz." dedi.

Ünlü pist tasarım firması Dromo da sistemin kurulmasında ilgili taraflara yardımcı olmasının yanı sıra, tüm pilotların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliğini sağlamak için yeni sistemle ilgili birtakım simülasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Dromo CEO'su Jarno Zaffelli, "Bu sistemi sadece FIA onaylı olduğu için değil, kurulumu çok kolay olduğu için kullanmaya karar verdik."

"Hafifçe hareket ettirmemiz veya bir şeyi ayarlamamız gerekirse, yapabiliriz. Hiç düşünmeden karar verdik." dedi.

Yeni çitlerin tedarikinin Noel'den önce tamamlanması bekleniyor; yani sistem, yeni sezonda tamamen çalışır durumda olacak.