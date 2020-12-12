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Formula 1 / Son dakika

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

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Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Silverstone, 2020'de yedinci Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Hamilton'ı onurlandırmak amacıyla pistin start düzlüğüne Hamilton'ın ismini verdi.

Silverstone'un sahibi olan İngiliz Yarış Sürücüler Kulübü (BRDC) Cumartesi günü pit düzlüğünün artık "Hamilton Düzlüğü" olarak adlandırılacağını duyurdu.

Hamilton bu yıl tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu olan Michael Schumacher'i yakalamış ve tarihe geçmişti.

Şimdiye kadar hiçbir pilotun adı Silverstone'daki pistin -herhangi- bir kısmına verilmemişti. Hamilton bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyor.

Hamilton, kendi ülkesi Britanya'da şimdiye kadar yedi zafer elde etmeyi başardı.

Hamilton, Abu Dhabi'deki final yarışı öncesinde Cumartesi günü BRDC Başkanı David Coulthard tarafından bilgilendirildi.

Coulthard, "BRDC Başkanı olarak bu haberi bugün Lewis ile paylaştığım için çok mutluyum."

"Silverstone'un tarihinde ilk kez pistin bir kısmına herhangi bir bireyin ismi verildi."

"Lewis, tarihin büyük bir parçası haline geldi. Kulübün yöneticileri ve ben, bunu göstermek ve rekorlar kırdığı başarılarını kutlamak için ikonik start düzlüğüne onun adını vermekten daha iyi bir yol olmadığını hissettik." dedi.

Hamilton, Silverstone'daki ilk Formula 1 yarışında pole pozisyonunu aldı ve bir yıl sonra yağmur altında ilk Silverstone zaferini elde etti.

Hamilton daha sonra 2014 ve 2017 yılları arasında arka arkaya dört yıl burada zafere ulaştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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