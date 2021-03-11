Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

Sezonun üç yarışında denemesi yapılacak olan sprint yarışları, Cumartesi günü yapılan sıralamaların yerini alacak. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Cumartesi günkü yarışlardan birinin Silverstone'da yapılacak olan Britanya Grand Prix'sinde yapılacağını açıkladı.

Domenicali açıklamalarında, "Tabii ki de asıl Grand Prix'nin prestijini azaltmak istemeyiz. Bu nedenle Pazar günkü yarış, hafta sonunun ana organizasyonu olacak. Cuma günü, Cumartesi günü yapılacak olan sprint yarışı için sıralama turları yapılacak."

"Bu sayede yarıştan bir gün önce de pistte aksiyon olacak, böylece taraftarlar, medya mensupları ve yayıncılar da daha fazla içeriğe sahip olacaklar."

"Cumartesi günkü yarışlar yarım saat civarı sürecek, yarış sonrasında da herhangi bir podyum kutlaması yapılmayacak - podyumu pazar günü yapmayı düşünüyoruz."

"Ancak Cumartesi günü yapılan yarışın sonunda puan dağıtımı da olacak, bu puan dağılımına ise henüz karar vermedik. Buna ek olarak Cumartesi alınan sonuçlar da, Pazar günkü sıralamayı etkileyecek."

"Şunu da söyleyebilirim ki sprint yarışlarından bir tanesi, Silverstone'da yapılacak." dedi.

Domenicali, kalan iki yarışın nerelerde yapılacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı, ancak Kanada, İtalya ve Brezilya, yeni formatın yapılabileceği yerler arasındalar.