Silverstone patronu, F1'in yanıtını bekliyor
Silverstone'un patronu Stuart Pringle, Formula 1'den yanıt beklediklerini ve en geç yarıştan 12 hafta önce nihai kararın verilmesi gerektiğini söyledi.
İngiltre Grand Prix'sinin patronu, önümüzdeki ayın ortasında etkinliğin 19 Temmuz'da devam edip etmeyeceğini bilmeleri gerektiğini düşünüyor.
Silverstone patronu Stuart Pringle, Northamptonshire'daki pistin, Britanya Grand Prix'sine hazırlaması için gereken minimum sürenin 12 hafta olduğunu söyledi.
Son birkaç gündür Liberty Media ile temasta olduğunu söyleyen Prignle, en geç 20 Nisan'da cevap almayı umuyor.
Pringle, 'Bu konuyla ilgili olan en önemli şey, bunun sadece bizim kararımız olmaması. Uluslararası takvimi yeniden düzenlemek zorunda kalan Formula 1 ile anlaşmadan hiçbir şey yapamazdık."
"Çok yakın bir iletişim içerisindeyiz, bakıyoruz, doğru cevabı bulmaya çalışıyoruz. 'Mümkün değil' demek kolay olurdu."
'Aslında, şu anda ülkede çok ciddi adımlar atılıyor ve tüm bu şeylerin üstesinden, daha önce belirtilenden çok daha hızlı bir şekilde gelebiliriz."
"En az 12 haftaya ihtiyacımız var. Altyapı tesisleri, çadırlar ve bunun gibi şeylere başlamamız gerekiyor. Bunun için 12 hafta gerekiyor."
"Açıkçası, İngiltere hâlâ kapalıysa ve insanlar seyahat edemiyorsa, karar zaten kendiliğinden verilmiş olacak." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Silverstone patronu, F1'in yanıtını bekliyor
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