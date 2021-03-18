Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek

Silverstone, geçen sezon seyircisiz yarışlardan sonra, bu Temmuz ayında kapılarını tekrar Formula 1 taraftarlarına açmayı planlıyor. Aynı zamanda MotoGP de piste geri dönüyor.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında, pandemi süresince çeşitli görevlerde yer alanlara teşekkür etmek amacıyla, kendilerinin 2021 İngiltere Grand Prix'sinde ağırlanmak istendiği açıklanmıştı.

Bununla ilgili detaylar Perşembe günü açıklandı.

Silverstone, toplamda 10.000 F1 İngiltere Grand Prix, MotoGP ve Silverstone Classic taraftarına bilet dağıtacak. Biletler, Blue Light Card’ın kardeş şirketi Blue Light Tickets’la ortaklaşa dağıtılacak.

Blue Light Card sahipleri bu üç etkinlikten birine bilet kazanabilmek için çekilişe girecek.

Silverstone’un yöneticisi Stuart Pringle konuyla ilgili şunları söyledi: “Blue Light Card’la çalışmak, bize biletlerimizin borçlu olduğumuz kişilere ulaşacağına dair güvence veriyor ve bu yaz, son 12 aydır özlediğimiz motor sporları havasını olabildiğince fazla kişinin tatmasını istiyoruz.”

“Geçtiğimiz yıl herkes için zorlayıcıydı ancak özellikle ön saflarda çalışıp, hayatlarını ülkeyi ve halkı zorlu koşullara karşı korumak adına riske atanlar için daha da zorlayıcıydı.”

“Umarım bu jest, topluluğumuzun, onların yaptıkları işe ne kadar minnettar olduğunu bir şekilde gösterebilir.”

İngiltere Grand Prix’si 16-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. O zamana kadar Birleşik Krallık’daki kısıtlamalar kaldırılmış olacak ve spor etkinlikleri yine seyircili gerçekleştirilebilecek.

Açık havada yapılacak büyük etkinliklerde 10.000 taraftara veya toplam kapasitenin %25’ine izin verilecek. Bu sayı 21 Temmuz’a kadar artabilir.