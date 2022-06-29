Silverstone, Miami ve Las Vegas gibi festival havasında F1 yarışı planlıyor

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Bernie Ecclestone döneminde organizasyon ücretine her yıl %5'lik zam yapılması nedeniyle F1'den ayrılmak isteyen Silverstone, 2019'da Liberty Media ile yeni 5 senelik bir anlaşma imzalamıştı.

F1'in yeni patronlarıyla çok daha işbirliği içerisinde olan Silverstone, Albert Park gibi 10 senelik yeni bir anlaşma imzalamayı hedefliyor.

Yarışı daha cazip hale getirmek için Silverstone, taraftarlara sunduğu aktiviteleri iyileştirmeyi planlıyor.

Motorsport.com'a konuşan Silverstone Genel Müdürü Stuart Pringle, "Miami ve Las Vegas'ın takvime girmesiyle birlikte, Silverstone'da daha önce görülmemiş bir eğlence düzeyi beklentisi olduğunu kabul etmek gerekiyor."

"Spor farklılaşıyor. Spora yeni insanlar geliyor. Silverstone'daki ekibime bununla nasıl baş edebileceğimizi sordum. Bunu kendi farklı tarzımızda nasıl yaparız?"

"Bunu, homojenize edilmiş Amerikan temelli bir ürüne dönüşmeden, Britanya Grand Prix'sinin benzersiz kimliğini koruyarak kendi yolumuzla nasıl yapabiliriz?"

"Cevabımız bunu daha çok İngiliz yaz festivali şeklinde yapmak oldu. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, müzik performanslarının kalitesinde büyük bir artış göreceksiniz." dedi.

The Austin 360 Amphitheatre stage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu kapsamda ilk olarak, 2022 Britanya GP öncesinde milli marşı söyletecek kişi Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olan Sam Ryder olacak.

Bir müzik festivali düzenlenecek ve bu sayede taraftarların pistte kalması sağlanarak seyahatleri azaltılacak. Bu da Silverstone'un sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Pringle, "Aynı zamanda F1'in diğer gerçek sorunlarından birisi olan, şampiyonanın sürdürülebilirliği konusuna da değineceğiz."

"En sürdürülebilir Formula 1 yarışı olmasak bile ilk 2-3 içerisinde olacağız. En sürdürülebilir yarış olmamız büyük bir ihtimal." şeklinde devam etti.

10 Formula 1 takımının 7'si İngiltere'de yer alırken F1'in operasyonları da Biggin Hill'deki merkezden yönetiliyor. Bu sayede bu yarış için seyahat oldukça kolay oluyor.

Diğer taraftan hafta sonu için beklenen 400.000 taraftarı sorunsuz bir şekilde taşıması için 238 adet otomobilini park edip otobüsle devam edebileceğiniz yer ve tren kiralandı.

Silverstone'un sahibi İngiliz Yarış Pilotları Kulübü, pistin yıllık enerji ihtiyacının %25-30'unun sahada üretilmesini sağlamak için toplam 1.8 milyon sterline mal olan 2700 güneş paneli yatırımı yaptı.

Pringle, "Formula 1 inovasyonunun bu ülke için neden harika olduğuna dair sayısız örnek var."

"Ama bazıları bunu anlamıyor. Sadece eğlence için CO2 ürettiğimizi düşünüyorlar. Bunu çözmeye kararlıyım. Bu çok kasıtlı, çok görünür bir ifadedir. Bu işi ilerletmek için her konuda zorluyoruz." dedi.