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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi

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Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Adam Cooper
5 Ağu 2020 15:08

Silverstone, Formula 1 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde, lastiklere verilen zarar hakkındaki korkulara dayanarak Becketts'ın çıkışına yeni bir kerb ekledi.

Britanya Grand Prix'si hafta sonu boyunca sürücülerin, Becketts'ın çıkışında ve Chapel virajının girişinde pist sınırlarını zorladığı, pek çok sürücünün bu bölümde lastiklerini çimlerde gezindirdiği görüldü.

Daha sonra sürücülerin, Chapel'de bulunan çimlerden kerbe çıktığı görüldü, böylece Hangar düzlüğüne çıkılmadan önce lastiklere büyük güç uygulandı.

Silverstone'da yapılan ilk yarışın son turlarında, aralarında yarış galibi Lewis Hamilton'ın da bulunduğu üç sürücü lastik patlattı, diğer sürücüler ise lastiklerinde büyük yarıklar olduğunu açıkladılar.

Yarış sonrasında FIA, Silverstone'daki ikinci yarış hafta sonu öncesinde Becketts'ın çıkışına yeni bir kerb konulmasını talep etmişti.

Silverstone sözcülerinden biri ise açıklamalarında şunları söyledi: "Sürücülerin bu hafta sonu yapılacak yarıştaki pist sınırlarına uyum göstermelerine yardımcı olmak için, FIA'nın talebiyle, 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde 13. virajın çıkışına 23 metrelik bir kerb eklenmiştir."

Pek çok sürücü, Cuma günü yapılan antrenmanlar sonrasında lastiklerinde yarıklar olduğunu iletti, Pirelli F1 patronu Mario Isola'ya göre ise lastiklerdeki bu yarıklar, Chapel kerbünde takılı kalan parçalar sebebiyle oluştu.

Isola açıklamasında şunları söyledi: "Sanırım Cuma günü bulduğumuz yarıkların çoğu, kerbe takılan parçalar sebebiyle oluştu, bunlar da lastiklerde yarık olmasına yol açtı."

"Onlar, bunu çözmek için uğraşıyorlar ve bu da iyi bir şey, bu duruma yardım etmek için küçük bir değişiklik yaptılar."

Renault pilotu Esteban Ocon ise, Becketts çıkışında kerb olmamasının, viraj çıkışında dışarı taşmayı ve lastiği çimlere çıkarmayı kolaylaştırdığını söyledi: "Çok fazla yarık ve normalde antrenmanlarda görmediğimiz şeyler gördük. Silverstone'un lastikler açısından en zor pist olduğu, pistin yüksek hızı ve olan kerbler sebebiyle doğru olabilir."

"Bu yarıkların karbon-fiber parçalardan mı yoksa pistin, lastiklere verdiği zarardan mı, yoksa yeni araçların, 2018'de alıştığımdan daha geniş olmasından dolayı mı olduğunu bilmiyorum."

"Ancak lastiklerde daha önce hiç görmediğimiz kadar hasar ve yarık gördük."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Luke Smith

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