Silverstone, Kvyat’ın kazasından sonra ek bariyerler yerleştirdi

AlphaTauri sürücüsü, geçtiğimiz haftaki Britanya GP’de, tam gazla geçilen Maggots virajında lastik patlatıp spin atmış ve Becketts’ın çıkışındaki lastik bariyerlerin yer almadığı armco bariyerlere çarpmıştı.

Burası alışılmadık bir kaza bölgesi olmasına rağmen FIA, risk almadı ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix’si öncesinde bu bölgeye fazladan bariyerler ekledi.

F1 yarış direktörü Michael Masi, yarış hafta sonu öncesinde takımlara gönderilen ve pistteki değişiklikleri bildiren bir notta, “36 metre uzunluğunda bir lastik bariyeri, 11. virajın arka tarafındaki kaçış alanına yerleştirildi.” ifadelerini kullandı.

Çarpışmanın doğası nedeniyle Kvyat’ın aracındaki büyük hasar, yarış sırasında aracı pistten kaldırmanın uzun sürmesini etkileyen bir faktördü.

COVID-19 protokolleri sebebiyle ortaya çıkan personel kısıtlamalarının, aracın pistten kaldırılmasının uzun sürmesinde bir rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda Masi, “Hasarın büyüklüğü, aracı pistten kaldırmayı oldukça zorlaştırdı. Bunun, görevli sayısının azlığıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.”

“Ve aslında, dürüst olmak gerekirse pist görevlisi sayısının azaltılmasının bununla hiçbir ilgisi yoktu. Yani, bunun bir etki oluşturduğunu söyleyemem.” dedi.

Ayrıca Chapel virajına 30 metrelik yeni bir bordür yerleştirildi. Bu, sürücülerin geçen haftaki gibi çimenlere taşmasını önleyecek.

Geçtiğimiz hafta korumasız bariyerlere çarpan tek sürücü Kvyat değildi. Alex Albon da cuma antrenmanlarında Stowe virajının dış tarafındaki bariyerlere çarpmıştı.

Albon’ın aracı 20G’lik çarpışmada ağır hasar alırken, Masi bu hafta sonu bu virajda fazladan güvenlik önlemine gerek olmadığını düşünüyor.

Masi bu konuda, “Bariyere çarptığı yerin açısı, alışılmadık değil. Çarpışmanın açısı bizim simülasyonlarımıza göre, FIA ile aramızdaki standartlara göreydi.”

“Yani bu bariyerde değişiklik yapılacağını düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse, o noktada çok garip bir kazaydı.” dedi.

