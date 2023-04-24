Silverstone, ilk virajdaki çakıl havuzunu kaldırdı!
Silverstone, geçen yıl yaşanan dramatik kazanın ardından ilk virajdaki çakıl havuzunu tamamen kaldırdı.
Geçen yıl Britanya GP'sinin ilk turu ciddi bir kazaya sahne olmuş, George Russell ve Pierre Gasly ile temas eden Guanyu Zhou attığı taklanın ardından ters dönmüş aracıyla bariyerlere çarpmış ve aracı bir takla daha atarak çitlerin arkasına kadar çıkmıştı.
Neyse ki Zhou kazadan yara almadan kurtuldu, ancak hem FIA, hem de pist yönetiminin tedbirleri arttırmak için hızlıca harekete geçti.
Federasyon kazanın bir numaralı sorumlusu olarak gördüğü takla barı düzenlemelerinde değişikliğe gitti, böylece Alfa Romeo'nun kullandığı "bıçak tipi takla barı" tasarımının kullanılması engelledi.
Pist yönetimi ise birinci virajdaki 45 metrelik çakıl havuzunu kaldırarak büyük bir değişikliğe imza attı, artık bu kısım tamamen asfaltla kaplı!
Silverstone pist müdürü Stuart Pringle, "Bu kış bir sürü çalışma yaptık. Artık ön tarafta çakıl havuzu yerine büyük bir asfalt parçası var."
"Değişikliğin amacı, sürücülerin çakıl havuzuna saplanmasını engellemek. Pistin o bölgesindeki en büyük sorun da zaten buydu." dedi.
New asphalt run-off at Turn 1
Photo by: Mick Walker
Londra'da bir cadde pisti önerisi?
Başkentte bir F1 yarışı düzenlenmesi için, aralarında serinin eski patronu Bernie Ecclestone'un şehir merkezinde bir pist tasarlatması da dahil olmak üzere pek çok girişimde bulunuldu.
2019'da Liberty Media ile yeni sözleşme imzalayan Silverstone yönetimi, sözleşmeye Londra'da bir yarışın gerçekleşmesi halinde pistin takvimdeki yerinin korunmasına yönelik maddeler ekletmişti.
Son birkaç senedir gündemden düşen Londra Cadde Pisti fikri son dönemde yeniden gündeme gelmiş vaziyette, bu kez hedef, hemen nehir kenarında yer alan, gökdelenleriyle ve ufak kanallarıyla ünlü Docklands bölgesi.
Planlar, pistin etrafında yüzen tribünler kurulması ve pit yolunun bölgenin önemli iş merkezlerinden Excel'in birinci katında yer alması gibi fantastik önerileri içinde barındırıyor.
Tüm bu planları eleştiren Pringle, pistin yeterli mali desteği alacağından şüphe duyuyor ve konsepti "anlamsız" olarak nitelendiriyor.
Pringle, "Bu projenin finansmanını kim sağlıyor? Pistin kalıcı bir tesise dönüştürülmesinin göz kamaştırıcı bir meblağa mal olacağını söyleyebilirim."
"Teslimat maliyetlerimiz olabildiğince düşük. Formula 1 bunu bedavaya yapmayacak. Peki, bu projenin finansmanını kim sağlıyor? Kimse bu soruya cevap vermiyor. Hiç mantıklı değil."
"10 yıl önce bir cadde pistinde yarış düzenlemenin 50 milyon dolara mal olduğunu söylerdik. Bu fikir saçmalıktan ibaret." dedi.
Royal Docks grand prix CGI
Photo by: Uncredited
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